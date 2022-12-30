В ніч на 30 грудня ворог знов атакував українську столицю іранськими дронами-камікадзе.

Після ракетного обстрілу 29 грудня, який не приніс результати, окупанти атакували Київ іранськими БПЛА «Shahed», пише Politeka.net.

«В повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей», - повідомляють в КМВА.

Один з баражуючих боєприпасів Shahed” влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці.

В результаті будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон.

На щастя, на даний момент про потерпілих не повідомляється.

Про нічну атаку також повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби», - розповів він.

Нагадаємо, жертвами ракетної атаки 29 грудня стали троє людей.

Іще шестеро, зокрема й одна дитина, поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Нагадаємо також, що 29 грудня окупанти завдали нового удару по енергосистемі.

В Міноборони після нової атаки окупантів розповіли про "таємну зброю".

Також Politeka.net писала, що в результаті атаки в Києві майже нічого не залишилось від житлового будинку.