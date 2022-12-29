Нагадаємо, вона розпочалася вранці 29 грудня. У багатьох областях України очевидці повідомляли про вибухи – працювало ППО.
Лише у повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 ракет.
Усі 16 були знищені.
Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки та один автомобіль у Дарницькому районі.
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Від будинку майже нічого не залишилося: з'явилися кадри з місця ракетної атаки по Києву
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Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському.
Відомо про трьох постраждалих. Їх госпіталізували. В ОП показали кадри з місця після атаки на столицю – від одного з житлових будинків, на який упали уламки, майже нічого не лишилося.
В Офісі президента України також повідомили, що одна із ракет поцілила в житловий будинок в Івано-Франківській області.
Ракета влетіла просто в будинок і дивом не вибухнула.
В Міноборони України вже прокоментували нову ракетну атаку окупантів, заявивши про «таємну зброю».
«Тиждень за тижнем росія продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором. Ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільних об'єктах – єдине, що країна-терорист може протиставити потужній та дієвій зброї наших воїнів на полі бою та всім українцям, об'єднаним єдиною метою – відстояти свою волю та свободу. А ще ми маємо таємну зброю – це наша сила духу, національна свідомість, відвага і сміливість», - написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, саме вони надають українцям сили, щоб долати зло і при цьому зберігати світло та емпатію у серці.
Нагадаємо, українців закликали зарядити телефони та зробити запаси води.