Нагадаємо, вона розпочалася вранці 29 грудня. У багатьох областях України очевидці повідомляли про вибухи – працювало ППО.

Лише у повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 ракет.

Усі 16 були знищені.

Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки та один автомобіль у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському.

Відомо про трьох постраждалих. Їх госпіталізували. В ОП показали кадри з місця після атаки на столицю – від одного з житлових будинків, на який упали уламки, майже нічого не лишилося.

В Офісі президента України також повідомили, що одна із ракет поцілила в житловий будинок в Івано-Франківській області.

Ракета влетіла просто в будинок і дивом не вибухнула.

В Міноборони України вже прокоментували нову ракетну атаку окупантів, заявивши про «таємну зброю».

«Тиждень за тижнем росія продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором. Ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільних об'єктах – єдине, що країна-терорист може протиставити потужній та дієвій зброї наших воїнів на полі бою та всім українцям, об'єднаним єдиною метою – відстояти свою волю та свободу. А ще ми маємо таємну зброю – це наша сила духу, національна свідомість, відвага і сміливість», - написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, саме вони надають українцям сили, щоб долати зло і при цьому зберігати світло та емпатію у серці.

Нагадаємо, українців закликали зарядити телефони та зробити запаси води.