В Министерстве обороны Украины прокомментировали новую массированную ракетную атаку россии по Украине.

Напомним, она началась утром 29 декабря. Во многих областях Украины очевидцы сообщали о взрывах – работало ПВО.

Только в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 16 ракет.

Все 16 были уничтожены.

Обломки сбитых ракет повредили три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском.

Известно о трех пострадавших. Их госпитализировали. В ОП показали кадры с места после атаки на столицу – от одного из жилых домов, на который упали обломки, почти ничего не осталось.

В Офисе президента Украины также сообщили, что одна из ракет попала в жилой дом в Ивано-Франковской области.

Ракета влетела прямо в дом и чудом не взорвалась.

В Минобороны Украины уже прокомментировали новую ракетную атаку оккупантов, заявив о «тайном оружии».

«Неделю за неделей россия продолжает предоставлять будущему трибуналу доказательства того, что она является страной-террористом и агрессором. Ракетные обстрелы и атаки БПЛА по гражданским объектам – единственное, что страна-террорист может противопоставить мощному и действенному оружию наших воинов на поле боя и всем украинцам, объединенным единственной целью – отстоять свою волю и свободу. А еще у нас есть тайное оружие – это наша сила духа, национальное сознание, отвага и смелость», - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, именно они придают украинцам силы, чтобы преодолевать зло и при этом сохранять свет и эмпатию в сердце.

Напомним, украинцев призвали зарядить телефоны и сделать запасы воды.