У четвер, 29 грудня, ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

«На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла», - попередив Галущенко.

За його словами, енергетики вже відновлюють енергопостачання.

Додамо, за попередніми даними, які оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ Залужний, вранці Росія випустила по Україні 69 крилатих ракет.

Силам ППО вдалося збити 54 з них.

По території країни є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки, в деяких регіонах уламки збитих ракет пошкодили домівки людей.

Мер Львова Андрій Садовий у свою чергу повідомляв, що 90% міста залишилось без світла.

Нагадаємо, нова ракетна атака почалася зранку 29 грудня.

Українців попередили, що потрібно зробити запаси води і зарядити гаджети.

В Міноборони, коментуючи атаку, заявили про "таємну зброю", якою володіють українці.