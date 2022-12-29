Про це, як пише Politeka.net, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
«На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла», - попередив Галущенко.
За його словами, енергетики вже відновлюють енергопостачання.
Додамо, за попередніми даними, які оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ Залужний, вранці Росія випустила по Україні 69 крилатих ракет.
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Силам ППО вдалося збити 54 з них.
По території країни є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки, в деяких регіонах уламки збитих ракет пошкодили домівки людей.
Мер Львова Андрій Садовий у свою чергу повідомляв, що 90% міста залишилось без світла.
Нагадаємо, нова ракетна атака почалася зранку 29 грудня.
Українців попередили, що потрібно зробити запаси води і зарядити гаджети.
В Міноборони, коментуючи атаку, заявили про "таємну зброю", якою володіють українці.