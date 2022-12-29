Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.
«К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света», - предупредил Галущенко.
По его словам, энергетики уже возобновляют энергоснабжение.
По предварительным данным, которые обнародовал Главнокомандующий ВСУ Залужный, утром Россия выпустила по Украине 69 крылатых ракет.
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Силам ПВО удалось сбить 54 из них.
По территории страны есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, в некоторых регионах обломки сбитых ракет повредили дома людей.
Мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, сообщал, что 90% города осталось без света.
Напомним, новая ракетная атака началась утром 29 декабря.
Украинцы предупредили, что нужно сделать запасы воды и зарядить гаджеты.
В Минобороны, комментируя атаку, заявили о "тайном оружии", которым владеют украинцы.