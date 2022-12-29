В четверг, 29 декабря, враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

«К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света», - предупредил Галущенко.

По его словам, энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

По предварительным данным, которые обнародовал Главнокомандующий ВСУ Залужный, утром Россия выпустила по Украине 69 крылатых ракет.

Силам ПВО удалось сбить 54 из них.

По территории страны есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, в некоторых регионах обломки сбитых ракет повредили дома людей.

Мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, сообщал, что 90% города осталось без света.

Напомним, новая ракетная атака началась утром 29 декабря.

Украинцы предупредили, что нужно сделать запасы воды и зарядить гаджеты.

В Минобороны, комментируя атаку, заявили о "тайном оружии", которым владеют украинцы.