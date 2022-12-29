Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

«К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света», - предупредил Галущенко.

По его словам, энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

По предварительным данным, которые обнародовал Главнокомандующий ВСУ Залужный, утром Россия выпустила по Украине 69 крылатых ракет.

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Силам ПВО удалось сбить 54 из них.

По территории страны есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, в некоторых регионах обломки сбитых ракет повредили дома людей.

Мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, сообщал, что 90% города осталось без света.

Напомним, новая ракетная атака началась утром 29 декабря.

Украинцы предупредили, что нужно сделать запасы воды и зарядить гаджеты.

В Минобороны, комментируя атаку, заявили о "тайном оружии", которым владеют украинцы.