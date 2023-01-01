Регулярные отключения света создают скачки напряжения в сети - как результат, в домах и квартирах портятся электроприборы.

Спастись от последствий скачков напряжения можно несколькими способами, передает "Обозреватель".

Удержать стабильное напряжение в условиях повреждения энергосистемы и постоянных отключений сложно.

Поэтому часто при включении электросети вместо 220 В в квартиры подают напряжение в 170-260 В, напряжение может подскочить выше 300 В.

Чтобы защитить технику от перепадов напряжения нужно:

Вынимать приборы из розеток;

Установить реле напряжения;

Купить стабилизаторы напряжения или бесперебойники (ИБП).

Чтобы достичь лучшего результата - нужно сочетать разные способы защиты.

Напомним, что в ночь на 30 декабря россия снова атаковала Киев дронами-камикадзе.

В ОП показали фото с места атаки.

Также сообщалось о новой атакае на энергосистему: в "Укрэнерго" объявили о последствиях и будет ли свет.

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.