Спастись от последствий скачков напряжения можно несколькими способами, передает "Обозреватель".
Удержать стабильное напряжение в условиях повреждения энергосистемы и постоянных отключений сложно.
Поэтому часто при включении электросети вместо 220 В в квартиры подают напряжение в 170-260 В, напряжение может подскочить выше 300 В.
Чтобы защитить технику от перепадов напряжения нужно:
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Вынимать приборы из розеток;
Установить реле напряжения;
Купить стабилизаторы напряжения или бесперебойники (ИБП).
Чтобы достичь лучшего результата - нужно сочетать разные способы защиты.
Напомним, что в ночь на 30 декабря россия снова атаковала Киев дронами-камикадзе.
В ОП показали фото с места атаки.
Также сообщалось о новой атакае на энергосистему: в "Укрэнерго" объявили о последствиях и будет ли свет.
Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.