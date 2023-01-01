Задача Украины после победы – вернуть как можно больше украинцев домой.

Демографические потери Украины колеблются в пределах от 500-600 тысяч до 5-6 млн человек, заявила академик Элла Либанова в своем докладе на международном научном симпозиуме.

10 женщин для замещения поколений должны родить 22-23 ребенка. В 2021-м в Украине 10 женщин рожали всего 11 детей (в два раза меньше "нормы"). В 2023-м у 10 женщин в среднем будет всего 7 детей.

"Это уже демографическая катастрофа", – говорит Либанова.

Кроме того она добавила, что изменить ситуцию можно будет, если украинцы будут возвращаться домой. Если в Украине будут перспективы, т. е. работа, жилье.

Однако, чем дольше продолжается война, чем сильнее беженцы адаптируются в новых странах, тем меньше шансов на возвращение. Настроение беженцев меняется ежемесячно.

Напомним, эксперты также озвучили пять сценариев войны в Украине, как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден ответил, почему Украина не получит все оружие сразу.

Ранее Зеленский сделал Байдену неожиданный подарок.