Демографические потери Украины колеблются в пределах от 500-600 тысяч до 5-6 млн человек, заявила академик Элла Либанова в своем докладе на международном научном симпозиуме.
10 женщин для замещения поколений должны родить 22-23 ребенка. В 2021-м в Украине 10 женщин рожали всего 11 детей (в два раза меньше "нормы"). В 2023-м у 10 женщин в среднем будет всего 7 детей.
"Это уже демографическая катастрофа", – говорит Либанова.
Кроме того она добавила, что изменить ситуцию можно будет, если украинцы будут возвращаться домой. Если в Украине будут перспективы, т. е. работа, жилье.
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Однако, чем дольше продолжается война, чем сильнее беженцы адаптируются в новых странах, тем меньше шансов на возвращение. Настроение беженцев меняется ежемесячно.
Напомним, эксперты также озвучили пять сценариев войны в Украине, как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден ответил, почему Украина не получит все оружие сразу.
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