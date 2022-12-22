По итогам переговоров лидеры сделали ряд заявлений, пишет Politeka.net.

Так, Зеленский подчеркнул, что данный визит в США стал историческим для Украины, а также для американского лидерства.

«За 300 дней этой войны мы начали действительно новый этап в наших взаимоотношениях, мы вышли на уровень реального союзничества, которое на 100 процентов наполнено реальным содержанием, я сегодня это почувствовал во всех своих встречах, во всех наших переговорах", - заверил Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что возвращается домой с хорошими новостями.

«Главный вопрос всех моих переговоров сегодня - это укрепление Украины. У нас отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи объемом около 2 млрд долларов и сильнейшим элементом этого пакета является комплекс Patriot - то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону», - заявил Зеленский, добавив, что это важный шаг в создании действенного воздушного щита для Украины.

Только так, подчеркнул президент Украины, государство-террорист будет лишено возможности бить по украинским городам, энергетике, людям.

Зеленский также сообщил, что важной частью разговора с Президентом США была координация будущих стратегических шагов:

«Мы подробно говорили о том, чего мы ожидаем от следующего года и к чему мы готовимся».

Кроме того, Зеленский напомнил о формуле мира, которую предлагает Украина и заверил, что сейчас есть четкое понимание, как будут усилены оборонные способности Украины в ближайшие месяцы.

При этом Владимир Зеленский отказался давать какие-либо месседжи Владимиру Путину.

«Что касается, какой месседж послать Путину? Я стою в США с президентом Байденом, потому что я его уважаю как человека, как президента, как мужчину - за его человечность. Для меня это субъект - человек исторический. Я могу посылать месседжи президенту Байдену. К примеру. Вы сказали, что будет после Patriot? После Patriot мы снова дадим сигнал президенту Байдену, что мы хотели бы получить Patriot. Что касается президента Путина, в 2019 году у нас была нормандская встреча, тогда мы посылали максимальные месседжи президенту Путину, чтобы не было полномасштабного вторжения. Он всем говорил, что полномасштабной войны никогда не будет. Он всем врал. Какие месседжи можно ему посылать после того, что он отравил нашу жизнь. Он говорит, что после Украины могут пойти дальше. Зачем человеку, с больным отношением к миру, совершенно неадекватным, отправлять месседжи?», - заявил Зеленский.

В свою очередь президент Джо Байден заверил, что США будут поддерживать украинцев столько, сколько понадобится.

Также американский лидер подчеркнул, что то, чего добились украинцы имеет значение не только для Украины, а для всего мира.

Кроме того президент США высказал убеждение, что россия не сможет выиграть войну.

«…Россияне несут потери. Два дня назад Путин сказал, что это труднее, чем он думал. Он думал, что может разрушить НАТО, Запад, Союз, он был неправ и продолжает ошибаться. Он не может выиграть эту войну», - заявил Байден.

Американский лидер подчеркнул, что Путин терпит провал и знает, что оккупировать всю Украину он не сможет.

Напомним, Зеленский сделал Байдену неожиданный подарок.