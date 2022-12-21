Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне начались.

Зеленский в Овальном кабинете Белого дома рассказал Байдену о поездке в Бахмут накануне и передал подарок: медаль от командира батареи HIMARS и письмо.

«Это незаслуженно, но я ценю», — сказал президент США в ответ.

Как передает The NYT, по прибытии Зеленского в Вашингтон госсекретарь Энтони Дж. Блинкен объявил, что Соединенные Штаты направляют Украине еще 1,8 миллиарда долларов военной помощи, включая ракетную батарею Patriot, одну из самых передовых систем ПВО.

На открытой для прессы части переговоров Байден сказал Зеленскому, что украинский народ «вдохновляет мир», и обвинил путина в попытке «использовать зиму как оружие». Также он пообещал и дальше поддерживать «великий народ Украины».

На 23:30 по Киеву запланирована совместная пресс-конференция по итогам переговоров. После этого Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США.

Напомним, по словам Данилова, в России могут объявить всеобщую мобилизацию.

Также сообщалось, что Залужный высказался по поводу новой большой волны мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.