Астрологи отмечают, что больше всего повезет на любовном фронте двум знакам славянского гороскопа.
Счастливчиками стали люди, рожденные в года Белого Филина и Огнегривого Коня.
Белый Филин: года рождения — 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.
У представителей этого знака новый 2023 год будет удача в различных областях. Филинов ожидает успех и в карьере, и в личной жизни. Вполне возможно, что нужный вам человек совсем рядом. Вероятно, вы давно его знаете, но не обращали на него внимание.
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Огнегривый Конь: года рождения — 1943, 1959, 1975, 1991, 2007.
Покровителя 2023 года также ждет успех. Будьте отважными, любите жизнь и двигайтесь только вперед. Эти качества и помогут вам добиться счастья и в личной жизни. Возможны вполне неожиданные изменения на любовном фронте.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком елку установили на обломке вражеской ракеты, которую привезли из Харьковской области.
Главную елку города Хмельницкий украсили флагами Украины, ее установили на российской ракете С-300, которая пронизывает дерево, символизируя войну России против Украины.
"Эта елка – своеобразный символ нашей внутренней силы, единства и несокрушимости", - говорится в собщении.
Напомним, в Киеве установили главную елку страны, кадры: засияла желто-синими огнями.
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