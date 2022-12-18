Украинцы утверждают, что у нас есть свой Рождественско-Новогодний герой – Святой Николай.
Так, в Днепре появился билборд-разоблачение.
"Деда Мороза никогда не существовало", - написано на билборде.
К слову, день Святого Николая, Николая Угодника, Николая Чудотворца в 2022 году празднуют в понедельник, 19 декабря
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Что нельзя делать в этот день
В День Святого Николая нельзя брать в долг. Наши предки были уверены, что заемщик вместе с деньгами может вынести из дома благодать и талант.
В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить, стирать.
Следует воздержаться от ссор с близкими, иначе в следующем году будут плохие отношения.
Нельзя в праздник Николая Чудотворца ругать детей.
Напомним, в Буче, пережившей оккупацию, установили новогоднюю елку.
Кроме того, во Львове, не смотря на постоянные обстрелы Украины, решили установить новогоднюю елку.
Также Politeka.net писала, что украинцам рассказали, как выбрать идеальный павербанк.