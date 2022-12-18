В Украине активно отказываются старого символа Нового года - Деда Мороза. По мнению многих украинцев он является символом СССР, навязанный нам советской идеологией.

Украинцы утверждают, что у нас есть свой Рождественско-Новогодний герой – Святой Николай.



Так, в Днепре появился билборд-разоблачение.

"Деда Мороза никогда не существовало", - написано на билборде.

К слову, день Святого Николая, Николая Угодника, Николая Чудотворца в 2022 году празднуют в понедельник, 19 декабря

Что нельзя делать в этот день

В День Святого Николая нельзя брать в долг. Наши предки были уверены, что заемщик вместе с деньгами может вынести из дома благодать и талант.

В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить, стирать.

Следует воздержаться от ссор с близкими, иначе в следующем году будут плохие отношения.

Нельзя в праздник Николая Чудотворца ругать детей.

Напомним, в Буче, пережившей оккупацию, установили новогоднюю елку.

Кроме того, во Львове, не смотря на постоянные обстрелы Украины, решили установить новогоднюю елку.

Также Politeka.net писала, что украинцам рассказали, как выбрать идеальный павербанк.