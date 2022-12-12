Перед тем, как устанавливать елку, в Сети провели опрос. Мнение жителей спросил мэр городка и попросил написать его в комментариях. Большинство горожан высказались "за", передает "ТСН".

Отметим, елку и украшения для нее устанавливают прошлогодние. Кроме того, иллюминацию на елке не будут включать для экономии электроэнергии.

"Так что новогодний праздник не потянет особых затрат. Понятно, что таких празднований, как в прошлые годы, не будет. Детям же нужен хоть и небольшой, но настоящий праздник", — заявил Федорук.

Ранее сообщалось, что власти Днепра решили прислушаться к мнению «агрессивной и активной части общества» относительно установления в городе елки.

«Елки вам не будет, успокойтесь уже. Прислушаемся к мнению агрессивной и активной части общества. Пусть сидят в темноте и депрессии и радуются, что кричали на остальных граждан, в том числе на мэра и депутатов», - заявил мэр Филатов, добавив, что таким образом для него будет не только меньше работы и ответственности, но и «меньше глупых обвинений и глупых советов».

В комментариях некоторые выразили сожаление по поводу того, что елки не будет, на что мэр ответил, что в Украине демократия, поэтому к мнению граждан нужно прислушаться. Также некоторые выразили надежду, что в следующем году все будет иначе, и елка будет еще красивее, чем могла бы быть в этом.

Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.

Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.

Кроме того, Politeka.net писала, что под Днепром неадекват стреляет в детей и животных.