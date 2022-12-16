Иллюминацию используют с предыдущих лет, а традиционной ярмарки не будет. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Долго продолжались дебаты будет ли елка в этом году во Львове. Советовались с волонтерами, военными, семьями переселенцев, со специалистами из Центра ментального здоровья. Однозначно — елка должна быть. Елка небольшая, достаточно деликатная. Не будет больших празднований", — сказал Андрей Садовый.

Будут подсвечивать новогоднее дерево 5 часов в день с 17 до 22.

Недавно сообщалось, что в Буче под Киевом заканчили устанавливать новогоднюю елку на Киевской площади. Елку и украшения для нее устанавили прошлогодние. Кроме того, иллюминацию на елке не будут включать для экономии электроэнергии.

Ранее сообщалось, что власти Днепра решили прислушаться к мнению «агрессивной и активной части общества» относительно установления в городе елки.

«Елки вам не будет, успокойтесь уже. Прислушаемся к мнению агрессивной и активной части общества. Пусть сидят в темноте и депрессии и радуются, что кричали на остальных граждан, в том числе на мэра и депутатов», - заявил мэр Филатов.

В комментариях некоторые выразили сожаление по поводу того, что елки не будет, на что мэр ответил, что в Украине демократия, поэтому к мнению граждан нужно прислушаться. Также некоторые выразили надежду, что в следующем году все будет иначе, и елка будет еще красивее, чем могла бы быть в этом.

Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.

Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.

Кроме того, Politeka.net писала, что под Днепром неадекват стреляет в детей и животных.