Российские пропагандисты в эфире федерального канала решили посмеяться над украинцами, которые оказались без тепла и света благодаря ракетным атакам рф по энергетической инфраструктуре Украины.

На российском пропагандистком канале "Россия 24" ведущие передачи "Вести с Алексеем Казаковым" высмеяли украинцев, вынужденных покупать генераторы в свои дома и квартиры.

Пропагандистам показалось смешным то, что украинцы задыхаются от паров генераторов, что девушки вынуждены сушить волосы над газовыми плитами.

"На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналисты пишут, что в селе Белогородка девушка неправильно использовала генератор, — теперь в больнице. Это уже получается смертегенераторы какие-то..." - смеется пропагандистка.

На росТВ придумали, что украинцы уже начали воровать друг у друга генераторы и даже еду на балконах.

"Дна нет", - пишут в комментариях.

Напомним, мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в результате работы генератора.

В ГСЧС Закарпатья сообщили из полиции о гибели двух человек в Береговском районе города Виноградов.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Киеве 11 декабря взорвался туристический газовый баллон. Инцидент произошел в одном из домов Оболонского района.

К слову, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.