В Санкт-Петербурге установили композицию в честь "побратимства" Петербурга и Мариуполя.

Композиция должна символизировать "единство, дружбу и любовь" людей, живущих в городах-побратимах, пишут росСМИ.

Однако есть более красноречивое фото, символизирующее единство, дружбу и любовь "русский мир" и отношение к людям, передает "ТСН".

Жители оккупированного Маруполя сейчас вынуждены выживать в разрушенном российскими бомбами городе без коммуникаций и при полном бездействии так называемой оккупационной "власти".

Так, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе назревает социальный бунт - мэр города раскрыл детали.

Об этом в сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Не хватает только катализатора. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет. Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше...", — говорится в сообщении.

"Куда обратиться за помощью?", - пишут жители Мариуполя в оккупации.

Напомним, мощные взрывы прогремели в Мариуполе, кадры с места.

Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ рассказал о своем чудесном спасении на поле боя.