Композиция должна символизировать "единство, дружбу и любовь" людей, живущих в городах-побратимах, пишут росСМИ.
Однако есть более красноречивое фото, символизирующее единство, дружбу и любовь "русский мир" и отношение к людям, передает "ТСН".
Жители оккупированного Маруполя сейчас вынуждены выживать в разрушенном российскими бомбами городе без коммуникаций и при полном бездействии так называемой оккупационной "власти".
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Так, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе назревает социальный бунт - мэр города раскрыл детали.
Об этом в сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Не хватает только катализатора. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет. Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше...", — говорится в сообщении.
"Куда обратиться за помощью?", - пишут жители Мариуполя в оккупации.
Напомним, мощные взрывы прогремели в Мариуполе, кадры с места.
Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.
Кроме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ рассказал о своем чудесном спасении на поле боя.