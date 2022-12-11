Доброволец Александр с позывным "Пастор" участвовал в обороне Мариуполя, пережил российский плен и уже вернулся в Украину.

Как сообщает 24 канал, во время выполнения боевого задания защитник получил тяжелое ранение ноги. Однако, вернувшись из плена, уже прошел реабилитацию и возвращается на фронт.

"Я был диаконом в церкви "Добрых перемен" в Мариуполе. И там были знаки для меня. Потому что первый раз мы пережили обстрел. У нас все развалилось, а мы остались целыми. Нас тогда завалило, крыша рухнула. Я просил чуда и пошел дождь. И обстрел закончился. Мы бы не выдержали еще несколько снарядов. Не было чем держаться, крыша была пробита, дождь уже прямо на нас лил.

И в этот момент также выступил туман. Без тумана я не знаю как спасители бы туда зашли с носилками. Это нереально. Там и снайперы работали, и ВОГи. Они положили бы еще больше людей. Туман появился в самый нужный момент, чтобы можно было прорваться.

Я верю ... нет атеистов в окопах под огнем. Когда я уже лежал с ранением, то даже те ребята, которые сначала как-то ко мне относились скептически, потому что я верю в Бога, приходили, просили прочитать Псалом какой-то, на листок записать. Они в свободное время начали его читать. Библия у меня в телефоне была закачана, поэтому брали и по очереди читали", - говорит Александр.

Напомним, брат известного предателя Украины Олега Царева записал видеообращение с просьбой о помощи.

Также сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.