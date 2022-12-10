Во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы 10 декабря.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Первый взрыв - подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв - цепная реакция первого взрыва", - написал Андрющенко.
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Ранее сообщалось, что в Мариуполе партизаны уничтожили две системы ПВО С-300 врага.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.
"В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов в одно из мест базирования ПВО и техники оккупанта пришла "бавовна".
Есть подтверждение "с земли" от мариупольского сопротивления относительно поражения по меньшей мере 2 систем ПВО С-300, двух колесных единиц военной техники. С почином. Дальше будет веселее", - заявил Андрющенко.
Напомним, армия рф ждет подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".
Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.