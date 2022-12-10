В украинских магазинах и на рынках стоимость свинины снизилась.

Так, в ноябре средняя цена одного килограмма составила 178,2 грн, что на 7,6 грн дешевле, чем в октябре, сообщили в аналитическом отделе ассоциации "Свиноводы Украины".

"Самее заметно снизилась цена на несезонный ошейок: от 215,1 грн в первую неделю ноября до 197,1 грн в конце месяца. Чуть меньшее удешевление коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в ноябре подешевели на 12,5-15 грн/кг", ― говорится в сообщении.

Главной причиной снижения цен на свинину называют снижение закупочных цен на живец свинины как под влиянием сезонных факторов, так и в силу обстоятельств военного времени.

Добавим, что тем временем бизнес продолжает адаптироваться к постоянным отключениям электроэнергии. Это, в том числе, привело и к изменению ассортимента на полках продуктовых магазинов.

Так, в супермаркетах стало меньше продуктов, которые быстро портятся – рыбы, молочной продуктов, вареников, пельменей и других замороженных полуфабрикатов.

Эксперты отмечают, что сложная ситуация на фермах и комплексах по выращиванию крупного рогатого скота, а также на птицефабриках.

Это может сказаться на предложении мяса, молока и яиц.

Рынок овощей также оказался под ударом, ведь зимой электроэнергия используется для хранения продукции и ее выращивания в теплицах.

Аграрии предполагают, что до конца зимы цены на овощи могут вырасти на 15%.

Напомним, в Украине изменились цены на гречку.

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