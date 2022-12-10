Так, в ноябре средняя цена одного килограмма составила 178,2 грн, что на 7,6 грн дешевле, чем в октябре, сообщили в аналитическом отделе ассоциации "Свиноводы Украины".
"Самее заметно снизилась цена на несезонный ошейок: от 215,1 грн в первую неделю ноября до 197,1 грн в конце месяца. Чуть меньшее удешевление коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в ноябре подешевели на 12,5-15 грн/кг", ― говорится в сообщении.
Главной причиной снижения цен на свинину называют снижение закупочных цен на живец свинины как под влиянием сезонных факторов, так и в силу обстоятельств военного времени.
Добавим, что тем временем бизнес продолжает адаптироваться к постоянным отключениям электроэнергии. Это, в том числе, привело и к изменению ассортимента на полках продуктовых магазинов.
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Так, в супермаркетах стало меньше продуктов, которые быстро портятся – рыбы, молочной продуктов, вареников, пельменей и других замороженных полуфабрикатов.
Эксперты отмечают, что сложная ситуация на фермах и комплексах по выращиванию крупного рогатого скота, а также на птицефабриках.
Это может сказаться на предложении мяса, молока и яиц.
Рынок овощей также оказался под ударом, ведь зимой электроэнергия используется для хранения продукции и ее выращивания в теплицах.
Аграрии предполагают, что до конца зимы цены на овощи могут вырасти на 15%.
Напомним, в Украине изменились цены на гречку.
Также сообщалось, что в НБУ сказали неутешительную новость относительно обмена валют.
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