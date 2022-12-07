Гречка в Украине подешевела на 7 декабря, она стоит в среднем 69,6 грн/кг.

Дешевеет гречка, по данным "Минфина", уже 4-й месяц подряд - с сентября, когда ее цена снизилась с 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг.

Это на 7,39 грн меньше среднемесячной цены в ноябре (76,99 грн/кг). В общем, дефицит гречки в Украине не прогнозируется, ведь собранный урожай, по данным Минагрополитики, значительно превышает объемы потребления.

Далее цена опускалась:

в октябре – до 80,78 грн/кг;

в ноябре – до 76,99 грн/кг;

в декабре – до 76,37 грн/кг (данные на 1 число. После этого удешевление продолжилось).

Дефицит гречки Украине не угрожает. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн.

По словам первого заместителя главы министерства Тараса Высоцкого, ежегодная потребность в крупе составляет 100-110 тыс. тонн. "Соответственно, Украина полностью обеспечит себя гречкой, еще и сформирует резерв", – рассказал он ранее.

Напомним, ДТЭК предупредил украинцев о новом подлом плане оккупантов.

Также напомним, что аварии на энергообъектах выросли – украинцам дали новую важную рекомендацию.

Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.