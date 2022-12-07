Гречка в Украине подешевела на 7 декабря, она стоит в среднем 69,6 грн/кг.
Дешевеет гречка, по данным "Минфина", уже 4-й месяц подряд - с сентября, когда ее цена снизилась с 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг.
Это на 7,39 грн меньше среднемесячной цены в ноябре (76,99 грн/кг). В общем, дефицит гречки в Украине не прогнозируется, ведь собранный урожай, по данным Минагрополитики, значительно превышает объемы потребления.
Далее цена опускалась:
в октябре – до 80,78 грн/кг;
в ноябре – до 76,99 грн/кг;
в декабре – до 76,37 грн/кг (данные на 1 число. После этого удешевление продолжилось).
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Дефицит гречки Украине не угрожает. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн.
По словам первого заместителя главы министерства Тараса Высоцкого, ежегодная потребность в крупе составляет 100-110 тыс. тонн. "Соответственно, Украина полностью обеспечит себя гречкой, еще и сформирует резерв", – рассказал он ранее.
Напомним, ДТЭК предупредил украинцев о новом подлом плане оккупантов.
Также напомним, что аварии на энергообъектах выросли – украинцам дали новую важную рекомендацию.
Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.