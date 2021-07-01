Письменниця Лариса Ніцой та футболіст Артем Довбик поспілкувалися на тему української мови

Як передає Politeka.net , наступного дня після матчу нашої збірної зі Швецією письменниця висловила думку, що українським футболістам неналежно говорити на післяматчевих прес-конференціях російською мовою.

"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани?",- написала Ніцой на своїй сторінці в Facebook.

Вже ввечері того ж дня письменниця повідомила, у них з футболістом нашої збірної відбулася телефонна розмова, в якій вона намагалася донести йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити іншою мовою.

За її словами, тренерський штаб і футболісти тепер будуть говорити тільки українською, але не повірила, що подзвонив їй саме автор побебного голу у ворота шведів.



"Але я думаю, що це був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?",- зазначила Ніцой.

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Матч пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". Якщо наша здобуде перемогу, то в півфіналі зустрінеться з кращим з пари Чехія-Данія.

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