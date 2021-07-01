Письменниця Лариса Ніцой та футболіст Артем Довбик поспілкувалися на тему української мови
Як передає Politeka.net, наступного дня після матчу нашої збірної зі Швецією письменниця висловила думку, що українським футболістам неналежно говорити на післяматчевих прес-конференціях російською мовою.
"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани?",- написала Ніцой на своїй сторінці в Facebook.
Вже ввечері того ж дня письменниця повідомила, у них з футболістом нашої збірної відбулася телефонна розмова, в якій вона намагалася донести йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити іншою мовою.
За її словами, тренерський штаб і футболісти тепер будуть говорити тільки українською, але не повірила, що подзвонив їй саме автор побебного голу у ворота шведів.
"Але я думаю, що це був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?",- зазначила Ніцой.
"Але я думаю, що це був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?",- зазначила Ніцой.
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Матч пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". Якщо наша здобуде перемогу, то в півфіналі зустрінеться з кращим з пари Чехія-Данія.
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