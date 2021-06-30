За этой игрой следили все

В Глазго состоялся исторический матч 1/8 финала чемпионата Европы Украина-Швеция. Победителем в нем стала сборная

Игра завершилась со счетом

Основное время матча закончилось ничьей. Сборная Украины открыла счет, когда Александр Зинченко забил на 27-й минуте матча. Однако, уже на 43-й минуте игрок Швеции Эмиль Форсберг сравнял счет.

Решающий гол забил Артем Довбик на последней минуте экстра-тайма. 2-1 - В четвертьфинале Украина сыграет с Англией.

Матч проходил в шотландском городе Глазго. Эта игра стала поистине исторической для украинских футболистов, ведь сборная нашей страны впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

При этом по иронии судьбы, именно сборной Швеции Украина была обязана своим выходом из группового этапа Евро-2020. Ведь после проигрыша украинцев сборной Австрии именно победа шведов над Польшей в последнем туре гарантировала нашей сборной путевку в плей-офф.

Стоит отметить, что сборная Швеции была фаворитом сегодняшней игры. На это повлияло как уверенное выступление шведских футболистов, так и провал сборной Украины в предыдущем матче с Австрией. Тем не менее у команды Андрея Шевченко было больше времени на отдых и подготовку к матчу 1/8 финала.

Сам главный тренер сборной Украины перед игрой отметил сильные стороны команды противника.

"У них определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них два хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, Украина вышла в плей-офф Евро-2020: кто и как решил судьбу нашей сборной.

Как сообщала Politeka, российский футболист восхитился игрой сборной Украины: "Хочется, чтобы проиграли шведы".

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