Писательница Лариса Ницой и футболист Артем Довбык пообщались на тему украинского языка
Как передает Politeka.net, на следующий день после матча нашей сборной со Швецией писательница выразила мнение, что украинским футболистам неподобающе говорить на послематчевых пресс-конференциях на русском языке.
"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?", - написала Ницой на своей страничке в Facebook.
Уже вечером того же дня писательница сообщила, у них с футболистом нашей сборной состоялся телефонный разговор, в котором она пыталась донести ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить на другом языке.
По ее словам, тренерский штаб и футболисты теперь будут говорить только на украинском, но не поверила, что позвонил ей именно автор побебного гола в ворота шведов.
"Но я думаю, что это был не Артем, и то было жульничество. Может ли я уже такая отчаявшаяся?", - отметила Ницой.
"Но я думаю, что это был не Артем, и то было жульничество. Может ли я уже такая отчаявшаяся?", - отметила Ницой.
Отметим, сборная Украины по футболу в четвертьфинале ЕВРО-2020 встретится с Англией
Матч пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.
Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020
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