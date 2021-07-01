Писательница Лариса Ницой и футболист Артем Довбык пообщались на тему украинского языка

Как передает Politeka.net , на следующий день после матча нашей сборной со Швецией писательница выразила мнение, что украинским футболистам неподобающе говорить на послематчевых пресс-конференциях на русском языке.

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?", - написала Ницой на своей страничке в Facebook.

Уже вечером того же дня писательница сообщила, у них с футболистом нашей сборной состоялся телефонный разговор, в котором она пыталась донести ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить на другом языке.

По ее словам, тренерский штаб и футболисты теперь будут говорить только на украинском, но не поверила, что позвонил ей именно автор побебного гола в ворота шведов.



"Но я думаю, что это был не Артем, и то было жульничество. Может ли я уже такая отчаявшаяся?", - отметила Ницой.

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Матч пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.

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