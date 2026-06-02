ТОВ «Агробудсервіс» компенсувало державі 40 млн грн шкоди, завданої внаслідок незаконного видобутку корисних копалин на території Львівської області.



Про це повідомили у Державній екологічній інспекціії у Львівській області.

За даними відомства, 5 листопада 2025 року Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов Львівської обласної прокуратури та Державної екологічної інспекції, повністю скасувавши попереднє рішення Господарського суду Львівської області.





Суд підтвердив обґрунтованість вимог щодо відшкодування збитків, завданих довкіллю внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

У відомстві зазначили, що надалі продовжуватимуть спільну роботу з прокуратурою для контролю за дотриманням екологічних норм та стягнення шкоди, завданої довкіллю.