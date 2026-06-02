Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з Валерієм Дубілем, Анатолієм Шкрібляком, Антоном Бахуром та Артемом Чаплигіним передали допомогу на майже 7 мільйонів гривень бійцям «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



До вантажу увійшли апарати для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, мавіки із тепловізорами, електробайки, Starlink, детектори дронів, зарядні станції, генератори, планшети, модеми та мобільні телефони.



«Спецпідрозділ Тимура» — один із найвідоміших підрозділів воєнної розвідки України. Його бійці брали участь у звільненні острова Зміїний, операціях у Чорному морі, рейдах у тимчасово окупованому Криму, обороні та звільненні українських територій, а сьогодні продовжують виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту.



«Ми давно підтримуємо підрозділи ГУР і добре розуміємо, наскільки важливо, щоб військові були забезпечені сучасною технікою, зв’язком та обладнанням для порятунку життя. Для нас велика честь допомагати людям, які виконують надзвичайно важливу роботу для безпеки всієї країни. Будемо й надалі робити все можливе, щоб вони отримували необхідну підтримку», — наголосив голова наглядової ради фонду «Надія» Валерій Дубіль.



Разом із технікою команда фонду передала військовим ікону Воскресіння Ісуса Христа як символ віри, надії та Божого захисту.



Про те, наскільки важливою є віра на фронті, розповіла військовослужбовиця батальйону «Братство» Віта.



«Ми виходили з позиції, коли ворог підійшов зовсім близько. Між нами було лише кілька метрів. У мій бік випустили цілий магазин, але жодна куля не влучила. Тоді на мені не було бронежилета — лише хрестик. Я вірю, що саме Бог зберіг мені життя», — поділилася вона.



За словами командира батальйону «Братство» Олексія «Боргезе» Середюка, підтримка тилу напряму впливає на можливості підрозділів виконувати бойові завдання.



«Коли люди не просто дякують, а допомагають конкретними речами, які потрібні тут і зараз, це дуже відчутно. За кожним дроном, кожним Starlink чи зарядною станцією стоять додаткові можливості для наших груп і, найголовніше, збережені життя військових. Дякуємо всім, хто підтримує українських розвідників», — зазначив Олексій Середюк.



Окрім передачі допомоги «Спецпідрозділу Тимура», команда фонду «Надія» доставила обладнання та техніку бійцям батальйону «Братство», підрозділу «Стугна», РДК та іншим групам підрозділу безпосередньо на лінію фронту.



У фонді також подякували всім партнерам і благодійникам, які долучилися до реалізації цієї місії.