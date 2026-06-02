Опинившись біля розбитого корыта у прямому сенсі цього слова, люди часто губляться в купі юридичних тонкощів і не знають, як оформити виплати. Депутатка Київради Людмила Ковалевська відверто заговорила про цю проблему. Вона запевнила, що ніхто не повинен залишатися наодинці з бюрократією, та розповіла, де постраждалі громадяни можуть отримати реальну, покрокову і абсолютно безкоштовну допомогу.

Складні питання на тлі великого стресу

Коли російська ракета чи дрон руйнують чиюсь оселю, людина миттєво втрачає відчуття безпеки. Проте одразу після першого шоку приходить інша проблема — лавина юридичних та організаційних питань, на які важко знайти зрозумілу відповідь. Депутатка Київради Людмила Ковалевська зазначає, що в такі моменти на постраждалих звалюється величезний масив невідомої інформації.

Політикиня підкреслює, що після ворожих ударів українці стикаються з серйозними викликами, які виходять далеко за рамки матеріальних втрат.

«Після російських атак люди часто залишаються не лише з розбитими вікнами, пошкодженими квартирами чи зруйнованими будинками. Вони залишаються ще й сам на сам із дуже складною системою питань», — ділиться Людмила Ковалевська.

Серед найпоширеніших проблем, які турбують людей: як правильно розмежувати пошкоджене і повністю зруйноване житло, які довідки необхідно підготувати в першу чергу, до яких саме інстанцій звертатися і на яку підтримку від міста чи держави взагалі можна розраховувати. Ситуація ускладнюється, якщо офіційні роз'яснення написані сухою чиновницькою мовою і з них нічого не зрозуміло.





Чому просити про допомогу — це нормально

Людмила Ковалевська переконана, що звичайні громадяни не зобов'язані бути професійними юристами чи експертами з житлового права, особливо в момент кризи. Переживати, плутатися в термінах чи не розуміти алгоритмів — це природна реакція на стрес.

«Для людини абсолютно нормально - не розібратися одразу в усіх процедурах, заявах, актах, комісіях і програмах допомоги», — заспокоює депутатка.

Замість того, щоб витрачати нерви на самостійні спроби розгадати державні механізми, політикиня радить довірити цю справу фахівцям, які знають систему зсередини.

Двері приймалень відкриті для кожного

Щоб полегшити життя людям, які опинилися в біді, команда депутатів готова взяти на себе частину цього паперового навантаження. Ковалевська закликала киян не соромитися і приходити зі своїми проблемами до офіційних представників громади.

Вона наголосила, що у приймальнях «Європейської Солідарності» кожному допоможуть розібратися в деталях, підкажуть правильні кроки, скоригують перелік необхідних документів та підкажуть, куди саме відправляти запити, аби отримати максимальну допомогу саме у вашій конкретній ситуації.