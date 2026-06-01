31 травня молодіжна громадська організація «Тінь» організувала у Києві великий благодійний концерт, присвячений четвертій річниці створення спецпідрозділу ГУР МОУ «Артан». Подія відбулася на стадіоні Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського та зібрала сім’ї військових, побратимів, громадськість і українських артистів.



Головною метою заходу став збір коштів на дрони для воїнів спецпідрозділу «Артан». До реалізації ініціативи долучилися благодійники, партнери та представники українського оборонного сектору. Організація «Тінь» висловила вдячність усім артистам, БФ «Діани Подолянчук» та компанії «Генерал Черешня» за підтримку й внесок у проведення події.



Завершенням заходу стала спільна хода до Михайлівська площа. У центрі столиці учасники розгорнули прапори воєнної розвідки та спецпідрозділу «Артан», а також вшанували пам’ять полеглих героїв.



У «Тіні» наголосили, що подібні заходи не лише допомагають збирати необхідні ресурси для захисників, а й об’єднують суспільство навколо спільної мети — підтримки українських воїнів та збереження пам’яті про тих, хто віддав життя за Україну.