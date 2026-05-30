Проєкт повертає містян та гостей столиці до витоків формування модерної української нації та присвячений 120-річному ювілею Київської «Просвіти» – першої легальної української громадської організації у місті, яка стала потужним осередком нашої державності в часи, коли Україна була позбавлена свободи.

Експозиція вже викликала живий інтерес: перехожі зупиняються, вчитуються в історичні факти та відкривають для себе маловідомі сторінки нашого минулого.

Жива історія у коментарях

Подію прокоментував Голова Подільської РДА Володимир Наконечний, який наголосив на важливості спадкоємності поколінь:

«Для мене велика честь бути частиною цієї великої спільноти – просвітянином. «Просвіта» – це справжній український бренд із глибоким змістом. Його потрібно берегти, оновлювати, залучати нову молодь і сміливо рухатися вперед, відповідаючи на виклики третього тисячоліття.

У часи бездержавності наші Великі попередники – Микола Лисенко, Леся Українка, Борис Грінченко – виборювали право бути українцями на своїй землі. Сьогодні ми продовжуємо цю справу не лише на культурному плані, а й на державному рівні, повертаючи пам'ять про наших героїв – зокрема, через нещодавнє перепоховання видатного подружжя Андрія та Софії Мельників».

Створення такої масштабної експозиції стало можливим завдяки колосальній спільній роботі провідних наукових та архівних установ. Особливу подяку за реалізацію проєкту організатори висловлюють: Українському інституту національної пам’яті та його Голові Олександру Алфьорову, Київському міському та обласному осередкам «Просвіти» в особі Кирила Стеценка та Євгена Букета, Державному архіву Київської області за масштабне оцифрування унікальних історичних документів, Національній історичній бібліотеці України та Музею Бориса Грінченка за збереження безцінних матеріалів.

Організатори запрошують усіх, хто цими днями гулятиме історичним Подолом, завітати до скверу, аби особисто доторкнутися до живої історії нашої незламності. Виставка триватиме впродовж найближчих тижнів.