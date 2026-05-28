Відомий адвокат, громадський діяч, волонтер та заступник керівника Волонтерського штабу «Українська команда» Орест Криштафович заявив, що у Мінську мають усвідомлювати вразливість білоруської економіки у разі прямого втягнення Білорусі у війну проти України.



За словами Криштафовича, економіка Білорусі тримається на кількох великих підприємствах — «Беларуськалії», МАЗі, БелАЗі та Мозирському нафтопереробному заводі.



«Білорусь — це не росія з її ресурсами та масштабами. Саме ці підприємства дають валюту, робочі місця та можливість режиму хоч якось тримати країну на плаву», — наголосив він.



Криштафович зазначив, що у разі остаточного рішення Олександра Лукашенка про вступ у війну, питання вже може стосуватися не лише військової відповіді.



«Мова може піти про те, щоб покласти всю білоруську економіку на лопатки за дуже короткий час», — заявив представник «Української команди».



Він також нагадав, що Україна вже продемонструвала можливість ураження військових об’єктів, нафтопереробних заводів та складів рф на відстані у сотні й тисячі кілометрів.



«Від державного кордону до Мозиря — лише 40-60 км, тоді як українські БпЛА ефективно працюють на понад 1500 км. Тому “поправити” неправильну поведінку сусідів нам не складе жодних проблем», — підкреслив Криштафович.



На його думку, найрозумнішим кроком для Лукашенка зараз є відмова від сценарію “другого фронту” та спроба зберегти білоруську економіку від остаточного краху.