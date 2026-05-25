Законопроєкт від 08.03.2024 року за №11067 «Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податку на майно» передбачає поетапну передачу органам місцевого самоврядування (ОМС) повноважень з адміністрування податку на майно. Перший етап, як пілотний Проєкт, розпочато в деяких регіонах з 1 січня 2025 року з терміном до 31 грудня 2026 року.



Пропонується надати ОМС повноваження в частині реєстрації та ведення обліку об'єктів оподаткування податком на майно, проведення відповідної звірки платників, збору податкової інформації та внесення її до інформаційних баз даних ДПС України, надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень на майнові податки. Другим етапом з 1 січня 2027 року і на постійній основі, передбачається значне розширення повноважень ОМС з адміністрування податку на майно і водночас ДПС України забезпечити функції нагляду за дотриманням ОМС норм податкового законодавства в частині податку на майно.



За оцінками розробників, з урахуванням положень Законопроєкту від 08.03.2024 року за №11067, передача ОМС повноважень з адміністрування податку на майно, збільшить дохідну частину місцевих бюджетів щороку орієнтовно на 15-20 мільярдів гривень. Законопроєкт має виправити ситуацію втрат місцевих бюджетів, передавши повноваження адміністрування майнових податків ОМС, тобто громадам.

З одного боку прийняття таких змін – є доцільним, адже Реєстр речових прав нерухомого майна по теперішній час не є досконалим і деяке нерухоме майно, з якого би мали сплачуватися податки, відсутнє в Реєстрі і Голови місцевих громад точно краще знають, яке і кому належить майно, яке б могло приносити дохід в місцевий бюджет у вигляді податків.

З іншого боку є недоліки запропонованих нововведень, зокрема:

На сьогодні процеси цифровізації набули масштабних розмірів і Податкові повідомлення – рішення (далі - ППР) Головними управліннями ДПС в регіонах тепер формуються на підставі Реєстру речовий прав на нерухоме майно і направляються платникам податків в паперовому вигляді чи в електронний кабінет платника податків. Розробниками ж пропонується повернутися до минулих часів, коли в ручному режимі в сільській/міській радах виписували так звані «цетлики», так їх називали в селах, згідно яких потрібно було сплатити податок. Далі місцева рада формувала вручну Реєстри на підставі квитанцій про сплату і передавала їх, зокрема, в районну податкову.

Тепер розглянемо питання внесення нарахувань до інтегрованої картки платника.Законопроєктом передбачено, що ОМС буде здійснювати щоденну обробку даних та інформації електронного кабінету платника, але Електронний кабінет платника тільки відображає інформацію і всі транзакції, які міститься в Автоматизованій Інформаційній Системі «Податковий блок», адміністратором якого є ДПС України. Виникає питання: як буде здійснюватися внесення нарахувань до інтегрованої картки платника податку, якщо формування ППР відбувається в «Податковому блоці», а не в Електронному кабінеті платника податків ?

Законопроєкт передбачає, що ОМС надсилає (вручає) платнику податків відповідне рішення, а оскарження такого Рішення в адміністративному порядку платниками буде здійснюватися шляхом подачі Скарги до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, тобто ДПС України. Виходить, що ППР виносить ОМС, а оскаржувати його потрібно буде в податковому органі ?

Наступне питання, яке потребує уточнення - це внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, яким передбачено, що відшкодування судового збору позивачеві, здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі. Виходячи із запропонованого, ОМС виносить ППР, далі за результатами адміністративного оскарження ДПС приймає рішення на користь ОМС, по суті дублюючи його та залишає чинним, а вже за результатами судового розгляду рішення ДПС, суд приймає рішення на користь платника і тут відшкодування судового збору буде здійснюватися за рахунок ДПС.