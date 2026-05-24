У центрі України, де колись гриміла слава козацьких повстанців, зустрівся військовий чин минулого та сьогодення. До Дня Героїв бійці Центру спеціального призначення «Омега» взяли участь у Всеукраїнському вшануванні героїв Холодного Яру.

Для сучасних спецпризначенців це не просто формальний захід, а глибока особиста історія, адже воля до боротьби за українську землю передається у спадок через століття.

Пам'яті «Архангела»: нащадки козаків віддали шану командиру

Одним із найемоційніших моментів урочистостей стало відкриття пам’ятника полеглим воїнам сучасної війни. На меморіалі постаг горельєф людини-легенди — полковника Андрія Приймаченка із позивним «Архангел». Він був командиром 1-го окремого загону спеціального призначення «Омега» та посмертно отримав найвищу нагороду — звання Героя України.

Щоб особисто схилити голови перед закарбованим у камені обличчям свого провідника, на захід прибули побратими з 1-го загону. Військова виправка, загартовані боями погляди та важка мовчанка — так спецпризначенці дякували командиру за спільні операції та збережені життя. Крім того, на окремому меморіалі «Омега Незламних» військовослужбовці згадали поіменно кожного бійця підрозділу, який не повернувся з бойового завдання.

Сім'я не залишає в біді: як працює фонд «Омега-Дім»

Пам'ять про Героїв в «Омезі» вимірюється не лише пам’ятниками, а й реальними справами. Для підтримки тих, хто втратив найдорожче, створено благодійний фонд «Омега-Дім».

Головна місія фонду — стати надійною опорою для родин загиблих спецпризначенців. Організація допомагає дітям полеглих воїнів, підтримує вдів та батьків, забезпечуючи медичну, психологічну та фінансову допомогу. Це тил, який дає кожному бійцю на передовій впевненість: якщо з ним щось станеться, його сім'ю ніколи не залишать наодинці з горем. Допомогти фонду або дізнатися про його проекти може кожен цивільний українець, адже це наша спільна вдячність за свободу.





Стати частиною легенди: відкритий рекрутинг до «Омеги»

Спецпідрозділ продовжує нищити ворога на найгарячіших ділянках фронту, і для розширення бойових спроможностей Центр спеціального призначення оголошує набір добровольців.

Якщо ви маєте високу мотивацію, міцне здоров'я та прагнете воювати пліч-о-пліч із найкращими професіоналами країни — рекрутинг в «Омегу» відкритий. Підрозділ забезпечує висококласне навчання за європейськими стандартами, сучасне озброєння та роботу під керівництвом досвідчених командирів. Тут цінують індивідуальність, але воюють як один залізний організм. Щоб подати заявку, достатньо заповнити анкету на офіційних ресурсах підрозділу та пройти професійний відбір. Подвиг полеглих продовжується у діях тих, хто стає до лав сьогодні.