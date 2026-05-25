Український інформаційний простір штормить від чуток: ядерні навчання у Білорусі, загроза нового наступу з півночі та удари балістичними ракетами «Орєшнік» по центру столиці.

Повітряні тривоги та попередження західних розвідок тримають суспільство у максимальній напрузі. Що з цього є реальним військовим планом ворога, а що — звичайним медійним блефом та пилом в очі? Відома журналістка та ведуча Наталія Влащенко у своєму суботньому стримі на каналі «Власть vs Влащенко» разом із постійним гостем, харизматичним аналітиком Дмитром Розенфельдом, детально розібрали головні страхи тижня, проаналізували вразливість російського тилу під ударами наших дронів та зазирнули за лаштунки великої світової геополітики.

Другий фронт Білорусі: реальна загроза чи буря в склянці води?

Пріоритетною темою свіжого ефіру на каналі «Власть vs Влащенко» стало болюче питання: чи буде новий масштабний удар по Україні з території Білорусі. Останній тиждень стрічки новин буквально майоріли повідомленнями про підготовку білоруської армії, спільні ядерні навчання та концентрацію сил. Ведуча Наталія Влащенко зауважила, що більшість експертів схиляються до думки, що у Путіна просто немає ресурсів на відкриття повноцінного другого фронту, оскільки його справи на сході та півдні йдуть далеко не ідеально.

Аналітик Дмитро Розенфельд повністю підтримав цю тезу, назвавши чергову хвилю паніки «бурею в ложці води». Він наголосив, що Олександр Лукашенко вже кілька років демонструє дива політичного виживання.

«Лукашенко п'ять років між струйками там намагався не влазити в цю відверту авантюру. Він уникав військового нападу зі своєї території в Україну, і я думаю, що не зараз раптом він вирішить зіпсувати все те, що намагався зберегти», — емоційно підкреслив Розенфельд в ефірі.

Експерт переконаний, що білоруські маневри є виключно елементом психологічного тиску, і для самого «бацьки» немає жодного сенсу підставляти свою країну під прямий удар саме зараз, коли сили Росії починають виснажуватися.





Російське ПВО на «розірваному шпагаті»

Окрему увагу під час стриму приділили успіхам українського військово-промислового комплексу. Наталія Влащенко з гордістю зазначила, що за роки війни Україна навчилася виробляти потужну зброю самостійно, і тепер наші безпілотники без проблем долітають не лише до Москви чи Санкт-Петербурга, а й навіть за Урал. Вона запитала гостя, як це впливає на пересічних росіян.

Дмитро Розенфельд відповів дуже влучною метафорою, заявивши, що ця ситуація застає російське керівництво та суспільство у «розірваному шпагаті».

«З одного боку, вони мають удавати: "Ура, велика російська армія непохитна", а з іншого боку — вони практично не визнають того факту, що зараз сильно уразливі з точки зору свого ППО. Намагаються применшити руйнування, кажуть, що нічого страшного не сталося, швидко починимо», — пояснив аналітик.

Проте картинки з величезними стовпами чорного диму над нафтопереробними заводами (НПЗ) не сховати в інтернеті. Росіяни бачать це, і хоча поки що намагаються робити вигляд, що все під контролем, кількість неминуче перейде в якість. Дуже скоро ховати правду про те, що війна прийшла на їхню територію, стане неможливо.

Мрії Путіна про «красивий відхід» та безглузді ідеї Заходу

Коментуючи чутки про можливі теракти на Запорізькій АЕС та виїзд російських фахівців з Енергодара, Дмитро Розенфельд висловив думку, що Кремлю це зараз абсолютно невигідно. Навпаки, за його спостереженнями, Путін зараз найбільше зацікавлений у тому, щоб «красиво відповзти з цієї історії» з видимістю бодай якоїсь перемоги. Саме тому відбуваються активні дипломатичні вояжі до Китаю. Російська армія не може взяти невеликі українські міста, і міф про «бездонні ресурси та печатний станок» Росії розсипається, змушуючи Кремль шукати шляхи до реальних переговорів у майбутньому.

Наприкінці цієї теми Наталія та Дмитро обговорили дивну ініціативу президента Чехії Петра Павела, який запропонував як асиметричну санкцію відключити Росію від інтернету. Розенфельд назвав цю ідею вкрай немудрою та відверто провальною. На його думку, якщо Захід збудує навколо РФ залізну інформаційну завісу, Путін лише «аплодуватиме стоячи та надсилатиме цукерки». Адже замість того, щоб показувати росіянам альтернативну інформацію та правду про західний світ, таке відключення повністю законсервує суспільство всередині диктаторської пропаганди.