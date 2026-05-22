Те, що ще вчора здавалося лише дитячою мрією, стало реальністю. Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов зустрів день у новій особливій сорочці.

Це не просто подарунок до Всесвітнього дня вишиванки — це справжній тактичний оберіг, який юні читачі Національної бібліотеки України для дітей разом із дорослими вишивали в ультрастислі терміни. У таємний код сорочки діти зашили не лише побажання перемоги, а й улюблених кабінетних тварин головного розвідника країни, які вже стали легендами.

Як створювали унікальний одяг на чорній домотканій основі, хто з іноземних дипломатів та зірок кіно зробив на ньому свій стібок та чому діти порівнюють Буданова із Термінатором і Котигорошком.

Світанок в Офісі Президента: Буданов у захваті від дитячої роботи

Подарунок до кумира-захисника їхав ще на світанку. Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко передала вишиванку Кирилу Буданову ще до початку його робочого дня. Керівник ОП одразу ж приміряв сорочку: вона підійшла ідеально за розміром, а сам генерал-лейтенант не приховував захоплення від такої копіткої роботи.

Для малечі Кирило Буданов — це справжній супергерой сучасності. Організатори розповідають, що діти змагалися у метафорах, порівнюючи його то з міфічним Соколом-Родом, козаком-характерником, Котигорошком чи Кирилом Кожум’якою, то з сучасними Спайдерменом та Термінатором. Пам'ятаючи про його участь у найнебезпечніших операціях — від Гостомеля до острова Зміїний та авіарейсів на «Азовсталь», діти дуже боялися не встигнути, тому завершили роботу навіть раніше — якраз до травневих свят, Дня вишиванки та Дня Героїв.

Проєкт «Вишиванка для Героя»: як рух об'єднав 4 тисячі українців

Ця акція — не випадкова подія, а частина великого руху «Діти вишивають Перемогу», який народився у 2022 році. Правила прості: діти голосують за видатних захисників, а потім власноруч створюють для них подарунки. Юні патріоти вже встигли вишити сорочки для Валерія Залужного та Василя Малюка, створили Рушник Перемоги, а зараз закінчують роботу над скатертиною та сорочкою для Олександра Півненка. Загалом до руху долучилися вже понад 4 тисячі людей.





Нинішній сезон проєкту тривав з 29 січня до 20 травня 2026 року. Бодай один стібок на сорочці Буданова залишили кілька сотень дітей та дорослих. Серед них — закордонні гості, військові, ветерани та відомі українці: турецький посол Мустафа Левент Більген, режисер Ахтем Сеітаблаєв, актори Влад Нікітюк та Андрій Ісаєнко, письменник Андрій Кокотюха, посадовці Володимир Наконечний, Ігор Дегнера та багато інших.





Секретний орнамент: від кота Гюнтера до тактичного меча

Дизайн сорочки розробляли спільно з партнерами з «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ», і він кардинально відрізняється від класичних візерунків. Замість звичних квітів тут закодовано справжню історію українських спецслужб:

Кіт Гюнтер і жаба Паша: знамениті мешканці кабінету Буданова, які давно стали талісманами розвідників, тепер вишиті в геометричному стилі на тканині. Вони символізують пильність та інтуїцію.

Мудра сова: головний оберіг, вишитий на спині. Вона уособлює стратегічне мислення та всевидіння.

Тактичний меч: символ військової сили, стійкості та переваги над ворогом.

Окрім тварин, у вишивку вплели суто шпигунські мотиви: точкові лінії означають приховані маршрути, ламані промені — швидкі та рішучі рішення, а подвійні вузли та замкнене коло символізують тотальний захист і стійкість. Все це виконано золотими та сіро-бузковими нитками на чорному домотканому полотні, що додає вишиванці стриманого, тактичного вигляду.

На сорочці є й особлива деталь від малечі — маленький графічний силует воїна, який тримає за руку дитину, як знак найтеплішої дитячої вдячності за захист.