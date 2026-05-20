Світ офіційно розколовся на двох, і третій тут виявився абсолютно зайвим. Резонансний візит Дональда Трампа до Китаю перевернув світову геополітику догори дриґом.

Поки американський президент відкрито заявляє про настання ери «Великої двійки» та ділить сфери впливу із Сі Цзіньпіном, кремлівський диктатор намагається наздогнати поїзд, що пішов, привозячи до Пекіна свою «сировинну банду». Чому американським топчиновникам видали одноразові телефони й заборонили брати китайські сувеніри через тотальне шпигунство? Як українські дрони спровокували незворотний крах нафтової промисловості Росії, закривши свердловини в Сибіру назавжди? Та чому велика війна на Близькому Сході раптово заглухла через Чемпіонат світу з футболу? Про все це в емоційному та безкомпромісному ефірі програми «Охота на дичь» на каналі «Власть vs Влащенко» поспілкувалися Наталія Влащенко та Михайло Шейтельман.

Нова реальність G2: як Трамп здав позиції та визнав Китай другою наддержавою

Ефір традиційної програми «Охота на дичь» ведуча Наталія Влащенко розпочала з головної міжнародної події — візиту Дональда Трампа до Китаю, який, на її думку, серйозно змінив світову геополітику. Співрозмовник програми, Михайло Шейтельман, оцінив цей крок американського лідера без зайвого оптимізму.

«Трамп просто здав чергові кілька позицій. Як він здає всім по черзі, з ким зустрічається, там і здає. Усі атаки, які Трамп на когось починав, він по всіх цих напрямках дав задню», — зазначив експерт в ефірі, навівши як приклад фарсову історію з Гренландією, де вся «окупація» Трампа закінчилася тим, що його спецпредставник просто купив квиток на екологічну конференцію за 500 доларів.

Проте, як підкреслила Наталія Влащенко, під час цієї зустрічі прозвучало те, що ніколи не звучало раніше: з уст президента США вперше офіційно зафіксовано, що у світі є дві сверхдержави — «Велика двійка» (формат 2G).

Михайло Шейтельман погодився, що це об'єктивна і законна реальність. Якщо не брати до уваги роздроблений Євросоюз, то Китай наздогнав США за всіма статтями. Якщо 9 років тому під час першого візиту Трампа у Китаю був один старий радянський авіаносець, то зараз — чотири повноцінні авіаносні флоти. У космосі США роблять близько 3000 запусків на рік, Китай — 1500, а третя країна в списку — Нова Зеландія — лише 16. Штучний інтелект також монополізований цими двома гігантами. Експерт порівняв це із радянською економікою 70-х років, яка підібралася до американської на відстань 80%, зазначивши, що Китай сьогодні став дихати Америці в потилицю.

Одноразові iPhone у Пекіні: шпигунські пристрасті та мусорне відро для сувенірів

Окремо Наталія Влащенко підняла тему кулуарних чуток навколо візиту, які обговорюють у серйозних американських медіа. Зокрема, йшлося про те, що американська служба безпеки вимагала від делегації Трампа здати всі китайські подарунки — значки, іграшки та нові айфони — прямо перед посадкою на літак, що нібито сильно образило китайську сторону.

Шейтельман підтвердив, що за лаштунками безпеки все саме так і відбувалося. Більше того, американцям видали спеціальні одноразові смартфони.

«Айфони їм видали одноразові. Самі американці видали делегації. Тобто їм заборонили користуватися їхніми рідними айфонами на території Китаю і видали чисті, без номерів, пусті телефони, щоб ніяк не перетиналися дані. А те, що відібрали подарунки — я впевнений, що так і було. Не пустили на борт американського літака китайські подарунки, тому що китайці стежать за всім, у них всюди чіпи понатикані», — розповів Михайло на ефірі.

Експерт додав, що Китай живе з цього тотального збору даних: вони монтують інфраструктуру 5G країнам третього світу практично безкоштовно в кредит, щоб знати все про кожного. У такій атмосфері недовіри заяви віцепрезидента компанії Open AI про бажання створити «спільне американо-китайське регулювання штучного інтелекту» виглядають як дич. Шейтельман порівняв це зі спробою Голлівуду під час Холодної війни домовитися з Держтелерадіо СРСР про спільну цензуру фільмів.

Влащенко з посмішкою додала, що люди масово завантажують секретні документи в ChatGPT (якого вона особисто називає «Валерою»), забуваючи, що цифрові гіганти на кшталт Google, Microsoft та Apple вже давно мають у своїх хмарах абсолютно всю інформацію про наші життя.

Бідність проти трильйонів: як Трамп привіз Маска, а Путін — «сировинну банду»

Дуже яскравим елементом аналізу в ефірі стало порівняння складів делегацій, які відвідували Пекін. Наталія Влащенко звернула увагу, що Трамп привіз із собою потужну команду IT-лідерів на чолі з Ілоном Маском, які очолюють трильйонні цифрові платформи. Натомість Володимир Путін прилетів до Китаю 19 травня у супроводі виключно сировинних олігархів: Сечина, Міллера, Тимченка, Дерипаски та Міхельсона.

Михайло Шейтельман назвав цей список «бандою Путіна» та його фінансистами. Вони не мають жодного стосунку до високих технологій, що наочно демонструє мова жорстких цифр.

«Капіталізація компаній, які летіли з Трампом — наприклад, Nvidia — це 5 трильйонів доларів. Максимальна капіталізація компаній, які летять з Путіним — це 20 мільярдів. Різниця у 200 разів! Прилетіло грошей у 200 разів більше з Трампом, ніж із Путіним. Ось і відповідь на багато питань, чому хтось у G2, а хтось ніде», — емоційно констатував Шейтельман.

Росія, на думку експерта, сьогодні є голою країною без технологій, яка до того ж пересажала залишки своїх учених по тюрмах. Китай сприймає РФ виключно як корисних «скажених псів», яких можна тримати на припоні й за потреби нацьковувати на Європу, паралельно забираючи російські копалини за безцінь. Путін повністю віддав Сі Цзіньпіну карт-бланш на Сибір, і якщо лідер Китаю зажадає порти чи ліси — Кремль навіть не посміє заперечити.

Крах нафтовиків у Сибіру: як українські дрони дістали до самого фундаменту російської економіки

Наталія Влащенко перевела розмову на тему українських ударів по території Росії. Вона навела свіжі дані аналітики: за останні місяці нафтопереробка в Росії впала на 10%, ба більше — там закрилися 400 нафтових свердловин. Ведуча запитала, чи чекає на російську нафтову сферу така ж доля, як і на їхній Чорноморський флот.

Шейтельман уточнив, що ситуація насправді ще глибша і серйозніша, оскільки мова йде саме про видобуток, а не просто переробку. Свердловини в Сибіру влаштовані так, що якщо їх одного разу консервують або закривають через неможливість збуту — відкрити їх знову в майбутньому технічно неможливо.

«Ми свердловини не бомбили. Вони самі знизили видобуток, тому що їм ніде переробляти й нікуди відвантажувати через те, що ми розбомбили НПЗ і порти в Туапсе, Новоросійську, Приморську. Є виробничий ланцюжок. Ми били по кінцю ланцюжка, а дістали до самого початку! Ми змусили їх знизити видобуток на 10% — до рівня нижче ковідного 2020 року. Це означає, що ми змогли почати руйнувати сам фундамент російської нафтової промисловості», — поділився успіхами України експерт.

Він додав, що в Сибіру через це вже починається колапс цілих міст на кшталт Ханти-Мансійська чи Тюмені. Газу там стало так багато, що автомобілі можна заправляти безкоштовно, бо його нікуди продавати через удари ЗСУ по заводах у Ленінградській області, проте зарплати у людей зникають разом із зупинкою промисловості.





Поминки по війні в Ірані: чому Трамп обміняв блокаду на Чемпіонат світу

Наприкінці зустрічі співрозмовники зачепили тему Близького Сходу та протистояння США й Ірану. Наталія Влащенко зауважила, що сторони зайшли в глухий кут: Вашингтон висуває жорсткі умови щодо вивезення збагаченого урану, Тегеран їх ігнорує, а в медіа постійно ходять чутки про підготовку масштабної сухопутної операції США та Ізраїлю.

Михайло Шейтельман закликав не вірити в ці чутки й оголосив, що велика Перська війна фактично завершилася, так і не розпочавшись по-справжньому.

«Ніякої сухопутної операції ніколи не буде. Вони оголосили двотижневе перемир'я ще 8 квітня. З тих пір минуло вже 40 днів — можна сказати, у нас сьогодні поминки по цій війні, її душа вже улетіла. Трамп дав задню. Йому зараз просто не до війни: через три тижні у нього стартує Чемпіонат світу з футболу, який приймають США, потім святкування 250-річчя Дня незалежності 4 липня, а восени — надважливі вибори в Конгрес», — пояснив експерт.

За словами Шейтельмана, Трамп фактично вже зняв блокаду з Ірану, пропустивши іранські танкери в бік Китаю, що стало прямим наслідком кулуарних домовленостей із Сі Цзіньпіном у Пекіні. На цьому Наталія Влащенко подякувала гостю за традиційне полювання на геополітичну дичину, оптимістично згадавши наостанок успіхи вітчизняного футбольного клубу «Шахтар», який попри важкі часи війни зберігає статус легенди українського спорту.