«Податкова удавка під виглядом єврореформ»: у Волонтерському штабі «Українська команда» заявили про загрозу фіскального тиску на малий бізнес та волонтерів

Запровадження нових податкових правил для ФОПів, самозайнятих громадян, таксистів та скасування пільг на дрібні іноземні посилки є небезпечним сценарієм, який демонструє повне нерозуміння реалій життя в країні під час війни. Про це заявив адвокат та заступник керівника Волонтерського штабу «Українська команда» Орест Криштафович на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під прикриттям «європейських реформ» фінансовий тягар війни намагаються перекласти на людей, які працюють на межі виживання. Зокрема, Криштафович звернув увагу на критичну важливість міжнародних маркетплейсів для безперебійного забезпечення фронту.

«Через ті самі дрібні посилки зараз масово завозяться речі для фронту. Волонтери, військові та звичайні люди постійно замовляють тепловізори, комплектуючі до дронів, антени, зарядні станції, екіпірування, медицину, електроніку, запчастини та сотні інших речей, які часто неможливо швидко або нормально купити в Україні. І дуже часто саме невеликі посилки дозволяють закривати потреби фронту буквально “на вчора”», — наголосив волонтер.

Він підкреслив, що спроби чиновників розглядати цей сегмент виключно як «базу для оподаткування» свідчать про відірваність від реальності, оскільки малий бізнес та самозайняті громадяни сьогодні фактично утримують економіку власними силами — без доступу до вигідних кредитів, гарантій чи стабільних правил гри.

Криштафович також розкритикував апеляції можновладців до «європейських стандартів», зазначивши, що в країнах ЄС підприємці не працюють в умовах щоденних повітряних тривог, блекаутів та мобілізації ключових працівників.

Адвокат запропонував логічне вирішення цього питання, якщо влада дійсно пов’язує фіскальні зміни з євроінтеграційними процесами та вимогами міжнародних партнерів.

«Чому б не прописати, що вони набудуть чинності після вступу України до ЄС? Після завершення війни. Після відновлення економіки. Бо зараз це виглядає як спроба будувати фіскальну модель багатої мирної держави за рахунок людей, які в цей момент виживають і витягують країну», — зазначив заступник керівника «Української команди».

На думку волонтера, замість «податкової удавки» держава має створити умови, за яких люди не закриватимуть бізнес, не йтимуть у тінь та не виїжджатимуть за кордон. Якщо ж зараз «добити» категорію громадян, яка працює та допомагає армії, жодні іноземні стандарти вже не зможуть врятувати українську економіку, резюмував Криштафович.