Історія українського спротиву пишеться не лише в кабінетах, а й у звичайних студентських кімнатах, де колись під ковдрою читали заборонені вірші та мріяли про вільну Україну.

У стінах теперішнього Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) відбулася знакова подія, яка повертає нас до витоків нашої незалежності. Завдяки ініціативі відомого громадського діяча Миколи Томенка, в будівлі вишу увічнили пам'ять про цілу плеяду геніїв — від Василя Симоненка до В'ячеслава Чорновола.

Гуртожиток №15: місце, де народжувалася свобода

Сьогодні будівля на вулиці Освіти, 4 відома киянам як Інститут інноваційної освіти КНУБА. Проте пів століття тому тут вирувало зовсім інше життя. У цих коридорах пахло дешевим чаєм, свіжими газетами та духом бунтарства, адже тоді це був знаменитий гуртожиток №15 Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Саме сюди заселялися студенти-журналісти, яким судилося стати голосом цілого покоління — покоління шістдесятників.

Щоб повернути цю історичну справедливість у публічний простір міста, тут встановили меморіальну дошку та великий інформаційний стенд. На них викарбувані імена людей, які не просто писали тексти, а міняли хід історії: Василь Симоненко, В'ячеслав Чорновіл, Василь Діденко, Тамара Коломієць, Борис Олійник, Анатолій Перепадя, Олександр Пономарів, Микола Сом та Іван Сподаренко. Усі вони колись були звичайними студентами, ділили побут, сперечалися до хрипоти в голосі та формували свій світогляд, який згодом злякав радянську імперію.











Обіцянка, дана другу: як народжувалася ідея

Головним натхненником та організатором цього проєкту став засновник Фонду «Рідна країна», професор Микола Томенко. Для нього це місце має особливе, особисте значення, адже він і сам у студентські роки пройшов крізь кімнати цього ж гуртожитку.



Під час урочистого відкриття Томенко поділився зворушливими спогадами про те, як взагалі народився цей задум. Як виявилося, витоки цієї ініціативи йдуть від довгих розмов із поетом Миколою Сомом — автором пісень, які співала вся країна («Вишиванка», «Рученьки, ніженьки…»), та близьким другом пророчого Василя Симоненка. Саме під час їхніх спільних просвітницьких поїздок країною вони мріяли про те, що колись місце їхньої студентської юності отримає належну шану. Сьогодні ця мрія нарешті стала реальністю.





Український простір та зв'язок поколінь

Подія зібрала разом людей, для яких українська культура та журналістика є справою всього життя. Ректор КНУБА Олексій Дніпров у своєму виступі звернув увагу на те, що подібні заходи — це не просто данина минулому, а витіснення залишків радянщини з нашого сьогодення. Він наголосив, що формування справжнього українського публічного простору має починатися з університетських стін і поширюватися на всю державу.

До урочистостей долучилися й інші відомі випускники цього гуртожитку — директор Навчально-наукового інституту журналістики КНУ Юрій Бондар та заслужений журналіст України Віктор Набруско. Для них цей день став можливістю згадати молодість і нагадати сучасному студентству, на чиїх плечах тримається наша нинішня свобода.

Організатори подбали і про те, щоб історія була ближчою до сучасної молоді. На інформаційному стенді розмістили спеціальний QR-код. Будь-який перехожий чи студент може просто піднести телефон і миттєво поринути в біографії, спогади та твори великих українців, які колись ходили тими ж сходами на вулиці Освіти.







