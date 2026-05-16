«1984+100» - роман-антиутопія про майбутнє, в якому під гаслами свободи, толерантності та боротьби за добро сформувалася нова тоталітарна система. У світі роману стерті особистісні риси, емоції та традиції, а лібералізм перетворився на форму диктатури, де сучасні тренди стали не лише гаслами, а обов’язковими законами для громадян «імперії добра».

Світ книги керується Штучним Інтелектом, який контролює суспільство та визначає межі допустимого. Водночас у цій системі зароджується надія на спротив — і приходить вона звідти, звідки її ніхто не очікував.

Під час презентації автор розповів про ідею створення книги, роботу над романом та його головні сенси. Також в рамках події відбувся продаж книжок та автограф-сесія.