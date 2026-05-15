Поки на фронті виборюють території, лісівники готують мільйони молодих дерев для відновлення понівеченої землі. Чому законопроєкт № 9116 є ключовим для вступу в ЄС та як Чернігівський насіннєвий центр стане лідером галузі.
Законодавчий фундамент для нових лісів
Голова комісії з перетворення ДП «Ліси України» Ігор Зубович разом із заступником профільного міністра Тарасом Висоцьким та головою екологічного комітету ВРУ Олегом Бондаренком обговорили критично важливий законопроєкт № 9116. Це документ про «лісові репродуктивні ресурси», який має стати містком між нашими стандартами та правилами Євросоюзу.
Для лісової галузі це не просто папери, а можливість створювати сучасні селекційні центри.
«Для ДП "Ліси України" цей законопроєкт є основою подальшого розвитку сучасної лісонасіннєвої галузі та мережі насіннєво-селекційних центрів. У пріоритеті — забезпечення якісним садивним матеріалом відновлення українських лісів, насамперед на деокупованих і постраждалих територіях», — наголосив Ігор Зубович.
Чернігівський центр: 8 мільйонів саджанців для майбутнього
Учасники наради на власні очі побачили, як працює Чернігівський лісовий селекційно-насіннєвий центр. Саме тут нещодавно запустили першу чергу найбільшого в країні комплексу, де дерева вирощують за сучасною технологією — із закритою кореневою системою. Такі сіянці набагато краще приживаються та швидше ростуть.
Плани на цей центр справді амбітні: після завершення будівництва другої та третьої черг він матиме 8 мільйонів посівних місць. Це дозволить не лише засадити лісом українські пустирі, а й у перспективі постачати якісні дерева на ринки Європи.
Корпоратизація та нові правила гри
Окрім вирощування дерев, посадовці обговорили і юридичні моменти — реформу самого підприємства «Ліси України». Корпоратизація має зробити управління лісами прозорим та ефективним, що також є частиною нашого шляху до європейської спільноти.
Ігор Зубович подякував колегам за підтримку та висловив сподівання, що Верховна Рада не зволікатиме з ухваленням необхідних змін. Адже чим швидше запрацює новий закон, тим швидше на деокупованих землях зашумлять молоді українські ліси.