Українське лісове господарство готується до великого стрибка у майбутнє. На Чернігівщині відбулася масштабна зустріч посадовців, депутатів та експертів, де вирішували долю вітчизняного насіння та саджанців.

Поки на фронті виборюють території, лісівники готують мільйони молодих дерев для відновлення понівеченої землі. Чому законопроєкт № 9116 є ключовим для вступу в ЄС та як Чернігівський насіннєвий центр стане лідером галузі.

Законодавчий фундамент для нових лісів

Голова комісії з перетворення ДП «Ліси України» Ігор Зубович разом із заступником профільного міністра Тарасом Висоцьким та головою екологічного комітету ВРУ Олегом Бондаренком обговорили критично важливий законопроєкт № 9116. Це документ про «лісові репродуктивні ресурси», який має стати містком між нашими стандартами та правилами Євросоюзу.

Для лісової галузі це не просто папери, а можливість створювати сучасні селекційні центри.

«Для ДП "Ліси України" цей законопроєкт є основою подальшого розвитку сучасної лісонасіннєвої галузі та мережі насіннєво-селекційних центрів. У пріоритеті — забезпечення якісним садивним матеріалом відновлення українських лісів, насамперед на деокупованих і постраждалих територіях», — наголосив Ігор Зубович.

Чернігівський центр: 8 мільйонів саджанців для майбутнього

Учасники наради на власні очі побачили, як працює Чернігівський лісовий селекційно-насіннєвий центр. Саме тут нещодавно запустили першу чергу найбільшого в країні комплексу, де дерева вирощують за сучасною технологією — із закритою кореневою системою. Такі сіянці набагато краще приживаються та швидше ростуть.

Плани на цей центр справді амбітні: після завершення будівництва другої та третьої черг він матиме 8 мільйонів посівних місць. Це дозволить не лише засадити лісом українські пустирі, а й у перспективі постачати якісні дерева на ринки Європи.





Ігор Зубович,Голова комісії з перетворення ДП "Ліси України"

Корпоратизація та нові правила гри





Окрім вирощування дерев, посадовці обговорили і юридичні моменти — реформу самого підприємства «Ліси України». Корпоратизація має зробити управління лісами прозорим та ефективним, що також є частиною нашого шляху до європейської спільноти.

Ігор Зубович подякував колегам за підтримку та висловив сподівання, що Верховна Рада не зволікатиме з ухваленням необхідних змін. Адже чим швидше запрацює новий закон, тим швидше на деокупованих землях зашумлять молоді українські ліси.