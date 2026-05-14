В ефірі програми «Власть vs Влащенко» політичний експерт Руслан Бортник дав тверезу і подекуди шокуючу оцінку поточного моменту. Чи справді ми наближаємося до точки, де доведеться обирати між «поганим» та «дуже поганим» сценарієм? Чому західна підтримка трансформується у важелі тиску та до чого варто готуватися кожному українцю вже цієї осені?

Західний прагматизм: Чому риторика партнерів стала холоднішою

Під час розмови Наталія Влащенко підняла питання про зміну настроїв серед ключових союзників України. Руслан Бортник в ефірі пояснив, що ми входимо в період, коли емоційна підтримка поступається місцем сухому прагматичному розрахунку.

«Західні еліти більше не вірять у швидкі рішення. Вони готуються до довгої гри, де Україна має стати стійкою, але не обов’язково повернути все тут і зараз», — зазначив аналітик під час ефіру. Він підкреслив, що затримки у постачанні допомоги — це не просто логістичні проблеми, а часто свідома політична пауза для оцінки нових реалій.

Переговори 2026: Міф чи неминучість?

Наталія Влащенко запитала експерта про реальність мирних ініціатив, які дедалі частіше з’являються у світовому інформаційному просторі. Руслан Бортник наголосив, що 2026 рік може стати вирішальним у плані фіксації ліній розмежування.

«Ми бачимо підготовку до великого торгу. Питання лише в тому, чи буде Україна за столом цих перемовин, чи її долю вирішать великі гравці між собою», — поділився думками Бортник. Він додав, що «корейський сценарій» або «заморозка» конфлікту вже не є табуйованими темами в кабінетах Вашингтона, і українському суспільству потрібно бути готовим до складних компромісів.