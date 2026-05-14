В ефірі програми «Власть vs Влащенко» політичний експерт Руслан Бортник дав тверезу і подекуди шокуючу оцінку поточного моменту. Чи справді ми наближаємося до точки, де доведеться обирати між «поганим» та «дуже поганим» сценарієм? Чому західна підтримка трансформується у важелі тиску та до чого варто готуватися кожному українцю вже цієї осені?
Західний прагматизм: Чому риторика партнерів стала холоднішою
Під час розмови Наталія Влащенко підняла питання про зміну настроїв серед ключових союзників України. Руслан Бортник в ефірі пояснив, що ми входимо в період, коли емоційна підтримка поступається місцем сухому прагматичному розрахунку.
«Західні еліти більше не вірять у швидкі рішення. Вони готуються до довгої гри, де Україна має стати стійкою, але не обов’язково повернути все тут і зараз», — зазначив аналітик під час ефіру. Він підкреслив, що затримки у постачанні допомоги — це не просто логістичні проблеми, а часто свідома політична пауза для оцінки нових реалій.
Переговори 2026: Міф чи неминучість?
Наталія Влащенко запитала експерта про реальність мирних ініціатив, які дедалі частіше з’являються у світовому інформаційному просторі. Руслан Бортник наголосив, що 2026 рік може стати вирішальним у плані фіксації ліній розмежування.
«Ми бачимо підготовку до великого торгу. Питання лише в тому, чи буде Україна за столом цих перемовин, чи її долю вирішать великі гравці між собою», — поділився думками Бортник. Він додав, що «корейський сценарій» або «заморозка» конфлікту вже не є табуйованими темами в кабінетах Вашингтона, і українському суспільству потрібно бути готовим до складних компромісів.
Внутрішній фронт: Ризики соціальної напруги
Завершуючи ефір, Наталія Влащенко торкнулася теми внутрішньої стабільності України. Руслан Бортник зауважив, що втома від війни та економічні труднощі можуть стати «пороховою бочкою», якщо влада не запропонує чіткого і чесного плану дій.
«Люди хочуть розуміти, за що вони борються і яким буде завтрашній день. Невизначеність народжує страх, а страх — ідеальне середовище для розколу», — резюмував гость студії. Ця розмова в черговий раз довела, що зовнішня політика України сьогодні нерозривно пов’язана з тим, наскільки міцним залишиться наш тил.