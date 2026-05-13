Такого прогнозу ви не почуєте у звітах чиновників. В ефірі «Власть vs Влащенко» зійшлися два потужних інтелекти: гостра на запитання Наталія Влащенко та безкомпромісна у фактах лікарка Ольга Голубовська.

Чому інфекційні хвороби стають головною зброєю ХХІ століття? Куди зникли професійні кадри та чому система, яка мала нас рятувати, сама потребує реанімації? Ольга Голубовська відверто розповіла про залаштунки медичної реформи, «хворобу Х» та реальну готовність лікарень до нових випробувань. Ця розмова — холодний душ для тих, хто звик до заспокійливих заголовків.

Нові загрози: Що приховує загадкова «Хвороба Х»

Під час розмови Наталія Влащенко підняла тему, яка останнім часом не сходить з перших шпальт — загрозу нової невідомої пандемії. Ольга Голубовська в ефірі пояснила, що це не просто страшилка для населення, а цілком реальний сценарій, до якого готується весь світ.

«Ми живемо в епоху інфекцій. Це не питання «чи буде», це питання «коли буде», — наголосила лікарка в розмові. Вона зазначила, що світ став занадто тісним, а віруси мутують швидше, ніж людство встигає створювати протоколи лікування. Голубовська підкреслила, що головна проблема сьогодні — не самі віруси, а тотальний дефіцит фахівців, здатних швидко реагувати на спалахи.

Крах системи: чому медицина втрачає кадри

Наталія Влащенко звернула увагу на те, що багато досвідчених лікарів залишають професію або країну. Ольга Голубовська підтвердила цю тривожну тенденцію, назвавши її «тихою катастрофою». В ефірі було зазначено, що медична реформа у нинішньому вигляді часто не враховує специфіку інфекційної служби, яка має фінансуватися за принципом готовності, а не лише за фактом наданої послуги.

«Ви не можете тримати пожежників без зарплати, поки немає пожежі. Так само і з інфекціоністами. Ми маємо бути готові завжди, а не лише тоді, коли пандемія вже стукає у двері», — емоційно поділилася Ольга Голубовська з Наталією Влащенко. Лікарка додала, що професіоналізм замінюється лояльністю, а це шлях у нікуди.





Виживання в умовах кризи: поради від головного інфекціоніста

Завершуючи ефір, Влащенко запитала, як звичайним людям вберегтися в умовах, коли довіра до системи охорони здоров’я підірвана. Голубовська наголосила на важливості базової грамотності та критичного мислення.

«Люди мають розуміти — чарівної пігулки не існує. Є імунітет, є вчасне звернення до лікаря і є здоровий глузд», — резюмувала гостя студії. Ця розмова на каналі «Власть vs Влащенко» стала черговим підтвердженням того, що медична безпека є невід'ємною частиною національної безпеки, і ігнорувати її поради сьогодні — це злочинна недбалість.