Поки ворог намагається стерти нашу ідентичність, українці повертаються до свого коріння з іще більшою силою.

На вихідних мальовниче село Старий Мохнач, що на Чорнобаївщині, перетворилося на справжній осередок народної культури. Тут співали давніх пісень, читали пророчу поезію та збирали гроші для тих, хто тримає небо над Україною. Про те, як автентичне свято «На берегах Сули» надихає на боротьбу та чому «лежачи на печі державу не збудуєш» — читайте у нашому репортажі.

Відродження традицій у Старому Мохначі

Етнофестиваль «На берегах Сули» вже став доброю традицією для Чорнобаївської громади. Цьогоріч він знову зібрав гостей з усієї країни завдяки ініціативі Віктора Мірошниченка — власника місцевої етносадиби, який власноруч плекає український побут.

Програма заходу була насиченою та щирою: гості насолоджувалися виступами фольклорних гуртів, розглядали унікальні архівні фотографії сільського життя минулого століття та вчилися танцювати традиційні українські танки на спеціальному майстер-класі. Особливе місце посіло слово — зі сцени лунала авторська поезія, а також твори видатних земляків: Михайла Драй-Хмари та Анатолія Дімарова.

Аукціон від «Бойових мурах» та підтримка ЗСУ

Фестиваль не був лише розважальним — він мав чітку благодійну мету. Патріотична молодь із гурту «Бойові мурахи» разом із ветеранами війни влаштували аукціон. Усі зібрані кошти передали на потреби Збройних Сил України, ще раз підкресливши, що тил і фронт — це єдине ціле.

Громадський діяч Микола Томенко, чий Фонд «Рідна країна» став партнером заходу, особисто відзначив юних патріотів. Команда фонду подарувала школярам спортивний інвентар, а місцеві заклади культури поповнили свої полиці наборами книг, що формують український світогляд.

Сила власної свідомості

Микола Томенко переконаний, що саме такі заходи є фундаментом нашої перемоги. Культура — це теж зброя.

«Головний висновок з цього важливого просвітницького та культурологічного заходу: боротьба за збереження та примноження національної культури, рідної мови та народних традицій об’єднує український народ і додає наснаги у війні за незалежність та волю України», — зазначив політик.

Своєрідним маніфестом фестивалю стали рядки поета-неокласика Михайла Драй-Хмари, який народився саме тут, на Чорнобаївщині. Його слова, написані століття тому, сьогодні звучать як ніколи актуально:

«…лежавши на печі, держави не збудуєш… Та ми побачимо ще кращі дні: кров пролилася недаремно — вона розбудить нам свідомість. Надійтеся не на чужі, а на свої, на власні сили».

Етнофестиваль у Старому Мохначі вкотре довів: коли ми знаємо, хто ми є, і пам’ятаємо своїх предків — ми непереможні.