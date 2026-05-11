Понад п’ять тисяч юних сердець з різних континентів звернулися до людства з єдиним закликом — зупинити руйнування та почати відродження нашої планети. У стінах головної дитячої бібліотеки країни нагородили тих, чиї малюнки стали маніфестом незламності.
Масштаби, що вражають: 11 країн та одна спільна мрія
11 травня у Національній бібліотеці України для дітей панувала атмосфера справжнього свята, попри складні часи. Саме тут завершився Міжнародний екологічний конкурс дитячого малюнка «Майбутнє планети у наших руках!». Тема 2026 року — «Від руйнування – до відновлення: життя сильніше за війну» — відгукнулася в серцях неймовірної кількості учасників.
Цьогоріч творчі перегони об’єднали 5 025 юних митців. Географія конкурсу вийшла далеко за межі України: свої роботи надіслали діти з Японії, Китаю, Польщі, Німеччини та ще шести країн світу. Через свої полотна діти намагалися донести до міжнародної спільноти головне: природу України потрібно не лише захищати, а й відбудовувати разом.
Тріумф таланту: хто став обличчям екологічного відновлення
Серед величезної кількості робіт журі обрало 33 переможці. Ці діти отримали не лише почесні дипломи, а й цінні подарунки, які стали визнанням їхньої наполегливості та щирого вболівання за довкілля. Під час урочистостей відкрилася виставка найкращих робіт, де кожен малюнок — це окрема історія. У цих світлих і подекуди сумних творах переплелися біль від війни, безмежна любов до рідного краю та непохитна впевненість у тому, що все вдасться відродити. За традицією, 100 найкращих малюнків увійдуть до спеціального альманаху, який збереже ці емоції для історії.
Почесні гості та об’єднана підтримка
Церемонія зібрала разом представників влади, міжнародних організацій та громадського сектору. Кожен із промовців наголошував: екологічна свідомість починається змалечку. Учасників вітали:
- Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко.
- Голова екологічного комітету Верховної Ради Олег Бондаренко.
- Старший керівник Програми ООН з навколишнього середовища для України (UNEP) П’єр Карло Сандей.
- Представник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Едуард Арустамян.
- Т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко.
- Начальник управління організаційної діяльності Держекоінспекції, голова ГО «Муніципальна ліга Києва» Олександр Федоренко.
- Голова Подільської РДА Володимир Наконечний.
- Представник юридичної та кіноспільноти Микола Чиханцов.
Команда організаторів та партнерів
Проєкт став можливим завдяки злагодженій роботі великої кількості структур. Організаторами виступили:
- Національна бібліотека України для дітей.
- Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування.
- Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
- Державна екологічна інспекція України.
- Міжнародні партнери: UNEP та OSCE SPU.
- Творчі та громадські об'єднання: Національна спілка художників України, ГО «Муніципальна ліга Києва», Фонд Миколи Томенка «Рідна країна», ГО «ІНПОЛІТ», БФ молодіжної ініціативи «Надія», ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право».
- Місцева влада: Подільська районна в місті Києві державна адміністрація.
Особливу підтримку заходу надали Міністерство культури України та ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей». Ця масштабна співпраця ще раз підтвердила: дитяча творчість — це потужна сила, яка здатна надихнути світ на відновлення життя навіть після найбільших руйнувань.