Коли говорять гармати, музи не мовчать, а беруть до рук пензлі. У самому серці Києва відбулася подія, що доводить: дитяча віра здатна пробити будь-яку темряву.

Понад п’ять тисяч юних сердець з різних континентів звернулися до людства з єдиним закликом — зупинити руйнування та почати відродження нашої планети. У стінах головної дитячої бібліотеки країни нагородили тих, чиї малюнки стали маніфестом незламності.

Масштаби, що вражають: 11 країн та одна спільна мрія

11 травня у Національній бібліотеці України для дітей панувала атмосфера справжнього свята, попри складні часи. Саме тут завершився Міжнародний екологічний конкурс дитячого малюнка «Майбутнє планети у наших руках!». Тема 2026 року — «Від руйнування – до відновлення: життя сильніше за війну» — відгукнулася в серцях неймовірної кількості учасників.

Цьогоріч творчі перегони об’єднали 5 025 юних митців. Географія конкурсу вийшла далеко за межі України: свої роботи надіслали діти з Японії, Китаю, Польщі, Німеччини та ще шести країн світу. Через свої полотна діти намагалися донести до міжнародної спільноти головне: природу України потрібно не лише захищати, а й відбудовувати разом.



