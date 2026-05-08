Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що День пам’яті 8 травня – це про цивілізований світ, про вшанування жертв, а День перемоги 9 травня – це суто путінські паради, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає політик, не всі навіть країни колишнього СРСР святкують цей День перемоги 9 травня, а з інших країн разом з росією цього дня його відзначають ще Сербія, Боснія і Герцоговина і Ізраїль, бо уряд Нетаньягу не хоче конфліктувати. Британія ж, наприклад, розповідає він, відзначає 7 травня, бо спочатку капітуляцію підписали 7 травня, потім просто на вимогу Сталіна перепідписали 8 травня і він заявив, що в СРСР День перемоги буде 9 травня.

«Світоглядна різниця полягає в тому, що антигітлерська коаліція і весь цивілізований світ не святкує, а вшановує пам'ять кровопролитної Другої світової війни. Отже, путін і залежні країни святкують і гуляють на параді. Та що ж святкувати? Що десятки мільйонів загинули? У чому тут сенс?», – підкреслює Микола Томенко.

Принагідно політик згадує, що, коли був у парламенті, казав змінити дату святкування, тому що 9 травня – це не про нас, а ось 8 травня – це про пам’ять. Тим паче, підкреслює він, що Україною пройшлись катком двічі: спершу нацисти пройшли на Схід, а потім, коли звільняли, пройшли назад, і ми постраждали не лише від Гітлера, а й від Сталіна.

«Центр Києва знищили сталінські підрівники у вересні 1941 року. Умовно кажучи, це був фінансовий центр, як Лондон, він був у нас на Хрещатику у Києві. Там не залишилося практично жодного будинку. Це сталінські підрівники підірвали, не Гітлер. Це правда. На вулиці Городецького була розкішна архітектура, все це було знищено. Тому про яке свято і ура-ура говорити?», – підсумовує Микола Томенко.

