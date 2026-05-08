Екс-заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович призначений операційним директором ДП «Ліси України» та головою комісії з перетворення підприємства в акціонерне товариство. Відповідне рішення затверджене наказом Державного агентства лісових ресурсів України.





У Міністерство економіки України повідомили, що розпочали перезавантаження роботи ДП «Ліси України». Мета реформи — впровадження сучасних, прозорих та ефективних управлінських підходів із балансом між економічною стабільністю, екологічною безпекою та державними інтересами.

Серед ключових завдань:

перегляд системи винагород керівництва з прозорими критеріями;

підвищення прозорості управління підприємством;

посилення контролю за незаконними рубками та співпраця з правоохоронними органами;

посилення природоохоронного напряму, зокрема захист Карпат і біорізноманіття;

модернізація виробничих процесів і впровадження автоматизованих систем управління;

забезпечення стабільних умов для деревообробного бізнесу;

розвиток співпраці з громадами та соціальних програм.

У міністерстві зазначають, що реформа вже дає результати. За перший квартал 2026 року порівняно з 2023 роком:

чистий дохід ДП «Ліси України» зріс до 8,6 млрд грн (+87%);

прибуток до оподаткування — до 3 млрд грн (+273%);

сплата податків — до 4 млрд грн (+166%).

ДП «Ліси України» є найбільшим лісокористувачем країни та одним із найбільших державних лісових операторів у Європі. Підприємство налічує понад 22 тис. працівників та управляє 6,6 млн га лісового фонду.

Процес перетворення ДП «Ліси України» на акціонерне товариство передбачений постановою Кабінету Міністрів України №1003 від 7 вересня 2022 року Кабінет Міністрів України.

Основні положення:

держава зберігає право власності на лісові землі;

приватизація лісових ресурсів заборонена;

статутний капітал формуватиметься за рахунок майна підприємства;

100% акцій нового АТ належатимуть державі.

Уряд розраховує, що корпоратизація дозволить підвищити ефективність управління галуззю та зменшити корупційні ризики при збереженні державного контролю над лісовими ресурсами.