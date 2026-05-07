Політик Микола Томенко обурений новинами з Одеси: сумнозвісний Сергій Ківалов, якого роками пов’язували з просуванням проросійських ідей, тепер збирається вчити українських біженців у Лондоні. Як сталося, що людина з орденами від Путіна відкриває «перший український університет» за кордоном під наглядом керівництва Верховної Ради? Томенко називає речі своїми іменами та пояснює, чому ця ситуація — ляпас усім українцям, які воюють проти російської навали.

Лондонські пригоди Ківалова та Стефанчука

За словами Миколи Томенка, Сергій Ківалов нещодавно похвалився одеським журналістам своїми успіхами на міжнародній арені. Виявляється, ще наприкінці 2025 року він разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком презентував у Лондоні «Міжнародний гуманітарний коледж».

Ківалов подає це як неймовірний прорив — створення першого українського вишу в Британії. План грандіозний: охопити навчанням 300 тисяч українців, які виїхали через війну. Проте Томенко застерігає — за яскравою вивіскою ховається звичайний приватний інтерес.

«Насправді ж юридично — це просто лондонський підрозділ приватного Міжнародного гуманітарного університету, який створив і очолює сам Ківалов», — пояснює Микола Томенко.

Чому українофобія досі не поза законом?

Микола Томенко впевнений, що така активність Ківалова та його «тепла дружба» з чинною владою пояснюють багато дивних речей у нашому законодавстві. Зокрема, чому парламент досі не зробив українофобію кримінальним злочином.

«Тепер стає зрозуміло, чому голова ВРУ Стефанчук всіляко блокує узаконення відповідальності за українофобію. Бо в такому разі його друг Ківалов уже б отримав вирок за багаторічне пропагування "ідеології руського міра", а не вчив далі українців», — наголошує політик.

Він підкреслює, що замість лави підсудних, людина, яка роками працювала на російські наративи, продовжує отримувати величезні виплати від держави, яку він зневажав.

Пенсія у 246 тисяч та подвійні стандарти

Особливе обурення Томенка викликає фінансова сторона питання. Поки країна збирає гроші на дрони, а пенсіонери виживають на копійки, ідеологи «руського міра» почуваються цілком комфортно.

«Ківалов не просто відкриває коледжі в Лондоні, він ще й отримує щомісячну пенсію у 246 тисяч гривень. Але влада досі вважає, що під час війни з російською ордою українофоби-слуги путіна — це добро, а українці, які нібито "антисеміти" — це найбільше зло», — резюмує Томенко.

Висновок: Освіта чи пропаганда?

Політик закликає суспільство та правоохоронців звернути увагу на цей «освітній десант». На думку Томенка, допуск подібних персонажів до виховання сотень тисяч українців, які опинилися у вразливому стані за кордоном, є небезпечним прецедентом. Це виглядає не як допомога біженцям, а як спроба зберегти вплив старої гвардії, що роками готувала ґрунт для агресора, а тепер прикривається патріотичними гаслами в самому серці Європи.