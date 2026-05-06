Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця продовжує готуватися до опалювального сезону, проте центральна влада фактично не виконує своїх обіцянок щодо фінансування.



Про це він написав у себе в Фейсбук.



"Київ продовжує готуватися до наступної зими. Ми робимо все, що в силах міста. Центральна ж влада, публічно заявляючи, що допомагатиме, робити цього не збирається", - написав Кличко.

За його словами, Міністерство розвитку громад та територій раніше обіцяло державне фінансування та запропонувало підрядників для відновлення ТЕЦ-5, проте зараз у міністерстві заявляють, що питання нібито стосується лише Києва.

«У цій ситуації, в яку нас ставлять, столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн», — зазначив мер.





Він додав, що місто продовжує реалізовувати проєкти з відновлення пошкоджених ворогом об’єктів і будівництва системи резервного теплопостачання в межах наявного бюджету та запозичених коштів від партнерів.