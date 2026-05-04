Правоохоронці провели понад 40 слідчих дій у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу ТЦК та СП по всій Україні. Одним із фігурантів став начальник РТЦК в Одесі. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

ДСР Нацполіції проводить заходи щодо викриття корупційних правопорушень серед посадових осіб ТЦК. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі, який за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн.



«Поліцейські документують діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб», – пишуть у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці розповідають, що сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК – 6,6 млн грн.

У межах кримінальних проваджень оперативники ДСР Нацполіції та його теруправлінь спільно зі слідчими підрозділами поліції в областях, ДБР та прокуратурами у сфері оборони провели масштабні відпрацювання по всій Україні – 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни.

Поліцейські вилучили: автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких - договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень. Вилучені документи, можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.

