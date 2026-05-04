225-й окремий штурмовий полк ЗСУ показує високі результати у боях на півдні: особовий склад перемелює чисельно переважаючого противника, командування дає обʼєктивну оцінку обстановці. Полк має репутацію одного з найефективніших підрозділів, із яким прагнуть працювати у суміжних зонах та спільних штурмових операціях.

На одному з найважчих напрямків — Гуляйпільському, 225-й ОШП знешкодив два ворожі полки та дві бригади. Днями підрозділ зупинив черговий наступ росіян на мотоциклах у Запорізькій області. До того полк проявив себе на Курщині, у Бахмуті, під Сумами. Ситуація на півдні складна, але командування полку оперативно реагує на загрози у всіх напрямках, зберігаючи оперативну перевагу та контроль над обстановкою у зоні відповідповідальності.

Як і решта штурмових підрозділів, 225-й ОШП має сильну безпілотну компоненту: використовує БпЛа для розвідки та ураження, наземні роботизовані комплекси — для логістики, евакуації, підтримки штурмових дій.

Нині полк серед лідерів із застосування наземних роботизованих платформ. Його батальйон безпілотних систем знищив тисячі окупантів, що йшли на піхотні позиції. Підрозділ розбудовує навчальні центри, школи БПЛА, посилює роботизовану складову і напрямок важких бомберів.

В майбутньому 225-й ОШП підсилить Штурмові війська — новий рід військ, що формують в Україні і найближчим часом мають закріпити на законодавчому рівні.

Як повідомлялось раніше законопроєкт про Штурмові війська уже пройшов погодження в Кабміні і найближчим часом буде винесений на розгляд Верховної Ради. Його підтримують президент Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Міністерство оборони.

На думку експертів, штурмові підрозділи показали високі результати на фронті, тому формалізація їх як окремого роду військ є необхідним кроком.