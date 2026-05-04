Війна — це не тільки ракети, це насамперед гроші, ресурси та витривалість економічних систем

В ефірі «Влада vs Влащенко» Наталія Влащенко зустрілася з професором, економістом Ігорем Ліпсицем, щоб розібратися: чи справді у ворога закінчуються запаси? Коли холодильник нарешті переможе телевізор і чому китайські партнери стали для Москви більшою загрозою, ніж західні санкції?

Економіка у петлі: чому «стабільність» – це міф

Під час розмови Наталія Влащенко торкнулася ключового питання: як Росії вдається так довго триматися під санкціями? Ігор Ліпсіц у відповідь пояснив, що ми спостерігаємо «фасадний» добробут. На ефірі він зазначив, що країна-агресор зараз активно проїдає те, що накопичувалося роками, але дно вже близько.

«Це ілюзія зростання. Якщо ви випускаєте танк, що згорає на фронті за два дні, ВВП зростає, але добробут людей падає. На ефірі Ліпсіц прямо сказав: Росія нині знищує власну промисловість, перетворюючи заводи на майстерні з ремонту старої техніки», — зауважила Наталія Влащенко, підбиваючи підсумки слів економіста.

Китайський зашморг і втрата суверенітету

Окремою важливою темою ефіру стала залежність Москви від Пекіна. Ліпсіц наголосив, що Росія фактично втратила статус самостійного гравця на ринку енергоносіїв. Китай диктує ціни, які часом нижчі від собівартості видобутку, а альтернативи Кремлю просто не існує.

«На ефірі Ігор Ліпсіц висловив дуже тверезу думку: Китай не рятує Росію, він її купує за безцінь. Уся фінансова система РФ тепер залежить від юаня, а це означає, що ключі від російського бюджету перебувають у Пекіні, а не в Москві», - прокоментувала Влащенко під час обговорення геополітичних розкладів.

Інфляція, яку неможливо приховати

Наталія Влащенко спитала гостя про реальний рівень життя звичайних росіян. Ліпсіц пояснив, що офіційна статистика малює гарні цифри, але реальна інфляція в секторі продуктів харчування та ліки вже давно вимірюється десятками відсотків.

«На ефірі Ліпсіц наголосив: держава-агресор обрала шлях «гармат замість масла». Це означає, що соціальні програми різатимуться, а податки підніматимуться. Ми бачимо початок процесу, який у підручниках називається деградацією споживання. Люди стають біднішими, поки держава спалює мільярди на полі бою», — резюмувала ведуча.





Прогноз для України: як нам вистояти?

Завершуючи ефір, Наталія Влащенко та Ігор Ліпсіц обговорили економічні виклики для України. Економіст зазначив, що наша перемога залежить не лише від зброї, а й від того, як швидко ми зможемо інтегруватися у світові технологічні ланцюжки та отримати реальну фінансову допомогу на відновлення.

«Це забіг на довгу дистанцію. Переможе той, чия економіка виявиться більш гнучкою та сучасною. Росія тягне себе в минуле, в СРСР 2.0, а Україна має шанс стати частиною майбутнього», — підсумували учасники ефіру «Влада vs Влащенко».