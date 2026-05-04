Світ, до якого ми звикли, стрімко зникає, залишаючи по собі лише хаос і невизначеність.

В ефірі Politeka Online філософ та політолог Андрій Єрмолаєв поділився глибоким аналізом того, чому міжнародні договори перетворилися на порожні папірці, а великі держави знову заговорили мовою ультиматумів. Кому вигідно затягування війни, чому європейська єдність дає тріщини і на що справді сподіваються архітектори нового світового порядку?



Розпад ілюзій та реальність

Під час розмови з ведучою каналу Politeka Online Андрій Єрмолаєв наголосив, що людство увійшло до фази «великої перезмінки». Старі правила гри, встановлені після Другої світової війни, остаточно перестали діяти. На його думку, ми зараз спостерігаємо не просто озброєне протистояння, а цивілізаційний розлом.



«Ми повинні зрозуміти, що колишнього спокою вже не буде. Система безпеки, яка має захищати нації від агресії, виявилася безпорадною. Сьогодні право сили перевищує чинність права», – констатував Єрмолаєв в ефірі. Він зазначив, що світові еліти розгублені, намагаючись намацати нові точки опори в умовах, коли старі альянси починають сипатися.





Україна як фактор глобальних змін

Особливу увагу політолог приділив ролі України у цій світовій шахівниці. Єрмолаєв підкреслив, що наше протистояння стало каталізатором для процесів, що назрівали десятиліттями. За його словами, світ дивиться на Україну не лише як на жертву агресії, а й як на полігон, де випробовуються нові військові, економічні та соціальні моделі майбутнього.

«Україна сьогодні – це дзеркало, в яке боїться дивитись стара Європа. Ми змусили світ згадати такі поняття, як суверенітет та національну гідність, але ціна цього нагадування є неймовірно високою», — поділився думками філософ. Він додав, що подальша підтримка залежить від того, як швидко Захід зможе подолати внутрішній параліч ухвалення рішень.

Геополітичні гравці та їх ставки

Аналізуючи позиції США, Китаю та Європи, Єрмолаєв зазначив, що кожен із великих гравців веде свою приховану гру. Поки Вашингтон намагається утримати лідерство, Пекін чекає на момент, щоб запропонувати свою альтернативу глобальному управлінню.

В ефірі прозвучала думка, що багато країн зараз займають вичікувальну позицію, намагаючись отримати вигоду з ослаблення конкурентів. «Війна стала зручним приводом для багатьох режимів переглянути свої межі та сфери впливу. Ми бачимо, як активуються регіональні лідери, які ще вчора були у тіні», - зазначив речник.

Що далі: Прогноз для суспільства

Завершуючи розмову, Андрій Єрмолаєв закликав глядачів до тверезого погляду на події. Він підкреслив, що швидкого і легкого виходу з кризи не існує, оскільки ми маємо справу з системними змінами, що продовжуються.

«Людям слід готуватись до тривалої боротьби за своє місце під сонцем. Це стосується не лише держави, а й кожного громадянина. Виживуть і переможуть ті, хто зможе адаптуватися до світу, що змінюється, не втративши при цьому людської особи і внутрішньої свободи», — підсумував Андрій Єрмолаєв.