Заступник керівника Волонтерського штабу «Українська команда», адвокат Орест Криштафович виступив проти ініціатив щодо підвищення податкового навантаження та посилення контролю над ФОПами.



Про це він написав у Facebook.

Криштафович заявив, що спроби запровадити «європейські стандарти» оподаткування під час повномасштабної війни є передчасними та можуть мати негативні наслідки для економіки.

«Намагання запровадити фіскальну політику заможної Німеччини в країні, де йде війна на виживання — це не шлях до успіху, це економічне самогубство», — зазначив він.

За його словами, міжнародні партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд, оцінюють ситуацію переважно через макроекономічні показники і не враховують реальні умови роботи українського бізнесу.

Криштафович підкреслив, що підприємці працюють в умовах перебоїв з електроенергією, ризиків обстрілів та порушеної логістики, а також часто самостійно підтримують армію.

Окремо він наголосив на важливості спрощеної системи оподаткування, яка, за його словами, є «соціальним запобіжником» для сотень тисяч українців.

«Якщо зараз цей запобіжник вибити, ми отримаємо не ріст доходів, а масову втечу активного населення за кордон або перехід у тінь», — заявив він.

Також Криштафович навів приклади Ірландія та Південна Корея, які, за його словами, досягали економічного зростання через створення сприятливих умов для бізнесу, а не через підвищення податків.

Він підсумував, що держава має зосередитися на збільшенні кількості підприємців, а не на посиленні фіскального тиску.